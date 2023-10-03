В Украине будет абсолютно переоснащенная армия и изменен оборонный комплекс, – ОПУ

Война в Украине запустила процесс модернизации армии по стандартам НАТО, но не только. Наши Силы обороны будут иметь экспертизу, которой нет равных во всем мире.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что обновление ВСУ является необратимым процессом. В конце концов, наша армия станет конкурентной не только в Европе, но и во всем мире.

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"У нас будет абсолютно переоснащенная армия. Параллельно с этим будет перестроен сектор обороны со стороны производства", – отметил Подоляк.

Да, для этого нужны определенные стандарты. Поэтому важно побороть коррупцию, в частности в оборонной сфере.

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Если раньше наша страна только продавала накопленное еще в советское время оружие, то теперь сосредоточится на производстве и инвестициях в этой сфере.

Кроме того, нельзя недооценивать непосредственное применение оружия на поле боя, ведь речь идет об испытаниях широкого спектра вооружения в невиданных масштабах.

"Кроме нас, в таком объеме в такой войне никто не использовал столько оружия. Поэтому у нас будет самая большая экспертиза относительно того, какое производство наиболее перспективно", – подчеркнул Подоляк.

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