Как можно приглашать убийц, – Зеленский об участии России в мирных мероприятиях
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом Турции была обсуждена украинская Формула мира. Президент Украины проинформировал Реджепа Тайипа Эрдогана о подготовке глобального саммита на уровне лидеров, которые организуют в Швейцарии.
Днем, 8 марта, украинский лидер прибыл в Стамбул, где встретился с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский высказался о вероятности участия страны-агрессора в Формуле мира, сообщает 24 Канал.
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"Как можно приглашать убийц"
Владимир Зеленский отметил, что особая роль Турции заслуживает того, чтобы ее лидерство было проявлено на саммите и в совместной работе мирового большинства для полной реализации Формулы мира.
В то же время глава нашего государства отметил, что не представляет того, чтобы Россия смогла принять участие в вышеупомянутом саммите.
Что касается самого формата инаугурационного саммита, мы не видим представителей России на этом саммите, мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают,
– подчеркнул украинский президент.
По его словам, сейчас от встречи ожидается справедливый для Украины результат. Поэтому, как отметил Владимир Зеленский, сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат.
Президент Украины уверяет, что уже потом будут привлекать представителей России – именно тех, кто готов к справедливому миру.
Что этому предшествовало: основное
- 28 октября 2023 года прошел саммит на Мальте о Формуле мира. В нем приняли участие советники и дипломатические представители 66 государств. Состоялась работа над 5 пунктами из 10 основного документа.
- Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский отметил, что 80 стран поддерживают украинскую Формулу мира. Когда документ будет готов, его передадут россиянам через ООН или мировых лидеров.
- По словам украинского главы, Формула мира становится глобальной. Ее положения прописаны так, "чтобы каждый в мире мог проявить себя и свои ценности и поддержать глобальные усилия против агрессии". Мировое большинство постепенно объединяется вокруг справедливого и общего видения.
- Ранее Алексей Данилов подчеркнул, что Формула мира имеет ключевое положение. Касается оно полного вывода оккупационных войск и восстановления контроля Украины над всеми территориями.