Это чудо, – Фурса рассказал, как держалась экономика Украины в 2023 году

Несмотря на месяцы интенсивных боев, украинская экономика в течение 2023 года была очень стабильной. Учитывая это, даже можно сказать, что полномасштабная война проходит для нее с меньшими потерями, чем война 2014 года.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он убежден, что украинская экономика хорошо прошла 2023 год не в последнюю очередь благодаря экономической помощи партнеров.

Смотрите также Байден объявил о пакете помощи Украине на 200 миллионов: что хотел этим показать

Показатели украинской экономики – настоящее чудо

Оглядываясь практически на 2 года полномасштабной войны, трудно поверить в то, насколько хорошо выдержала этот украинская экономика.

То, что мы видим сейчас – это волшебство. Это впервые в истории, когда страна, находясь в состоянии войны с таким противником, имеет столь положительные экономические результаты.

– уверен Фурса.

За время полномасштабной войны правительство Украины, за исключением регулировок для банков, не повышало налоги и не вводило рыночные тарифы на коммунальные услуги. В то же время, инфляция в стране составляет всего 6%, а экономика и даже доходы населения растут.

Важно понимать, что это чудо произошло благодаря экономической поддержке наших партнеров, которые во время войны финансируют невоенные потребности Украины. Эта помощь позволила Украине сохранить макрофинансовую устойчивость.

Экономическая политика Украины: последние новости

Важным событием для экономической жизни Украины стал отказ Национального банка от фиксированного курса гривны и переход к политике гибкого курса Это было сделано в том числе и для того, чтобы получать больше поступлений в госбюджет от импорта на макрофинансовую помощь.

С момента принятия этого решения курс гривны вырос на 40 копеек: с 36,6 единиц за доллар до почти 37 единиц за доллар. В то же время, к существенному росту цен и инфляции это не привело,

Вскоре после отмены фиксированного курса НБУ также разрешил украинским обменникам продавать населению валюту без ограничений. В Национальном банке надеются, что такой шаг минимизирует разницу между безналичным и наличным курсом гривны, а также поможет стабилизировать валютный рынок.