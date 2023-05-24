Не физическое уничтожение Кремля: политтехнолог рассказал, какой будет украинская победа в войне

Победа Украины в войне против России может означать не только удар по Кремлю. Помимо освобождения оккупированных территорий, говорится о постепенном "подавлении" российской экономики до состояния, когда страна-агрессор не сможет вести боевые действия.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, эти меры в комплексе запустят дестабилизирующие процессы внутри России. Результаты онлайн-опрос россиян свидетельствуют о том, что подобные процессы уже начались.

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"Следует определить, чем является победа над Россией. Это деоккупация всех украинских территорий и создание условий для невозможности российской экономики поддерживать военно-промышленный комплекс, который в комплексе запустит дестабилизационные процессы внутри России", – сказал Тизенгаузен.

Какая будет победа Украины над Россией: смотрите видео

Политтехнолог добавил, что российские власти будут вынуждены переключить внимание на свои территории, ведь многие субъекты захотят обрести независимость.

Запад поддерживает план

Тизенгаузен отметил, что на ослабление российской экономики направлены усилия не только Украины, но и западных стран.

"Это то, куда ведут Россию наши западные партнеры. До того состояния, когда она не только войной не сможет опекаться, но и не будет контролировать внутренние турбулентные процессы", – пояснил политтехнолог.

Антироссийские санкции: последние новости

"Большая семерка" обнародовала заявление, по которому планирует расширить действия для ограничения экспорта всех предметов, критичных для российской агрессии. Кроме того, планируют усилить меры, чтобы страна-агрессор не смогла уклоняться и обходить антироссийские санкции.

Это важный шаг, ведь российским оккупантам удается обходить санкции партнеров Украины благодаря третьим странам. Активно помогает им в этом Казахстан.

Тем временем Великобритания запретит ввоз на свою территорию российских алмазов, алюминия, никеля и меди. Также будут введены санкции против 86 граждан и российских компаний.