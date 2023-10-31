"Франкенштейн" для ПВО: как Украина модернизирует ракеты и комплексы

Украина пытается максимально усилить свою противовоздушную оборону. В частности, наши специалисты совмещают западные ракеты с советскими пусковыми установками и радарами, образуя своеобразные "франкенштейны".

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, в чем преимущество таких зенитно-ракетных комплексов. По его словам, это нормальная практика для западных стран.

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"Основные комплексы – это уже "франкенштейны". Сняли ракеты с самолета, приземлили и создали этаких хороших "франкенштейнов", потому что не нужно ничего нового придумывать", – отметил Свитан.

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Есть ли среди западного оружия "франкенштейны"

В основном теперь новые ЗРК базируются на ракетах "воздух – воздух", то есть с целеуказанием и запуском из самолета.

Aster-30 – ракета воздушного базирования, которую приземлили, создали ей хорошую систему целеуказания, то есть толковые радары с дальностью под 200 километров, и усилили разгонным блоком.

Ракету "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM, которую использует F-16, приземлили и сделали на ее базе ЗРК NASAMS.

Ракету IRIS-T малой дальности приземлили, сделали "франкенштейна" – и получили IRIS-T SLM, что почти на 100% уничтожает летающие цели.

Украина последовала западным странам

"По такой же схеме пошли и наши умельцы. Ракету RIM-7 Sea Sparrow приземлили в "Бук", – подчеркнул Свитан.

Кроме того, Украине должны передать ракету AIM-9M, которая будет работать с нашими локаторами. И это уже становится зенитным комплексом.

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