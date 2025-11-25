Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что прежде всего нужно сказать за так называемое "радиоэлектронное поле". Именно так удается обнаружить беспилотник. Далее нужно его уничтожить.

Как Украина уничтожает "Шахеды"?

Как отметил Федоренко, беспилотники можно сбивать с помощью стационарных и портативных средств ПВО, которые Украина получает от международных партнеров.

Также не стоит забывать о мобильных огневых группах. Они до сих пор сохраняют свою актуальность и могут сбивать воздушные цели, которые летят на низкой высоте.

К тому же сильно работает боевая украинская авиация, чью работу фактически не освещают. Нагрузка там колоссальная, а результативность – высокая.

Не совсем понимаю, что происходит в части легкой авиации. Условно говоря, это те пропеллерные самолеты. Было бы очень хорошо, если бы они стали на боевое дежурство. Уже были случаи, что такие группы настреляли много "Шахедов". Я считаю, что стоит работать в этом направлении,

– отметил Федоренко.

Не стоит забывать и о дронах-перехватчиках. Они достаточно эффективно сбивают вражеские беспилотники.

