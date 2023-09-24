Прямое попадание: украинская разведка атаковала здание ФСБ в Курске
День города в Курске оказался неспокойным. Административное здание атаковал беспилотный летательный аппарат.
Украинский беспилотник 24 сентября атаковал здание ФСБ России в Курске. Об этом 24 каналу сообщили собственные источники в разведке.
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Прямое попадание
Источник в ГУР Минобороны Украины рассказал, что украинский БПЛА поразил здание ФСБ России в Курске.
Прямое попадание,
– сказал он.
В то же время о потерях врага в результате атаки ничего неизвестно. Так называемые оппозиционные российские медиа пишут, что в здании пострадала крыша. В то же время, местные жители рассказывали, что попали в региональное управление ФСБ.
Другое российское медиа проанализировало снимки с места событий и подтвердило, что поразили именно областное управление ФСБ.
Курск атаковал БПЛА: смотрите видео
Власти российского города заявили, что беспилотник атаковал административное здание. Жители Курска сообщали, что слышали с улицы серию взрывов, после чего в небе появился темный дым.
Взрывы в России: последние новости
- В России, в районе Туапсе, утром 22 сентября было громко. Очевидцы сообщали о взрывах. Впоследствии местные власти заявили, что это работа ПВО. Также о "хлопке" заявили в Курске и на оккупированном украинском полуострове Крыма. Причина взрывов во всех трех случаях – беспилотники. Власти Красндарского края подтвердили атаку: говорят, отработали по неизвестному дрону. В то же время убеждают, что ни повреждений, ни пострадавших нет.
- Российские оккупанты заявили, что якобы сбили беспилотники, пытавшиеся атаковать Крым и Краснодарский край ночью 22 сентября. В частности, российские минобороны обвинили в атаке Украину.
- Как следствие, в Туле после взрывов более 5 тысяч человек остались без электричества. В то же время, власти города настаивали, что отключение света никак не связано со звуками взрывов, и они совпали с аварией случайным образом.