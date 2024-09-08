Единственная надежда сейчас: какой вариант противодействия баллистике, которой россияне бьют по позициям ВСУ

Россия получила около 200 баллистических ракет из Ирана. Иранское вооружение усилит наступление армии страны-агрессора. Также эту баллистику россияне будут активно использовать в Курской области.

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он предположил, что может помочь Вооруженным Силам в противодействии с новым вооружением противника.

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Какие возможности открывает собственная высокоточная бомба

На Курщине украинские войска контролируют 1000 километров квадратных, поэтому оккупантам неуместно использовать "Искандеры", а иранские ракеты как раз подходят. К сожалению, Силы обороны не имеют возможности разместить там ЗРК Patriot, которые будут сбивать иранскую баллистику.

Украина сейчас наоборот в позиции сплошной обороны и пока не могу атаковать российскую территорию западным оружием. Надежда на дроны-ракеты "Паляница" и свою баллистику, но неизвестно, когда она появится. Однако еще есть украинские бомбы,

– отметил Ступак.

Отметим, что Украина разрабатывает новый комплект планирования и наведения для преобразования неуправляемых бомб советского образца на высокоточные боеприпасы. Благодаря крыльям и установленному на хвосте ракетному ускорителю, вероятно, бомба с GPS-наведением очень похожа на Hammer. По предварительным данным, они могут подлетать на 65 километров.

"Это новые возможности для нашей авиации подлетать", – подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Какая угроза от иранской баллистики

Аналитики ISW заметили, что россияне, вероятно, будут использовать ракеты Fateh-360 для атаки по энергетической, военной и гражданской инфраструктуре Украины. Ступак оценил, какие угрозы ждут Украину из-за появления в России иранской баллистики.

Я не согласен с предположение относительно ударов по критической инфраструктуре. Ведь если взять за базу дальность поражения 120 километров и более 200 ракет, которые переданы, то их никто не будет запускать у линии фронта. Пусковые установки будут примерно на расстоянии 40 – 60 километров от линии разграничения,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Поэтому, по мнению Ступака, в зоне поражения прежде всего украинские военные объекты. Также под угрозой ударов приграничные регионы – Черниговщина, Харьковщина, Херсонщина, Запорожье.

К слову, Соединенные Штаты заявили, что если подтвердится факт передачи баллистики из Ирана в Россию, то это будет свидетельством "драматической эскалации".