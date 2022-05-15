Украинские бойцы ликвидировали в Запорожской области 56 оккупантов и более 20 единиц техники

Российские оккупанты не прекращают обстрел подразделений ВСУ и уничтожения гражданской инфраструктуры в Запорожской области. В то же время наши войска достойно противостоят врагу, нанося ему потери.

ВСУ продолжают уничтожать кафиров в Запорожской области

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской агрессии. Они дают адекватный ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику.

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Так, за прошедшие сутки было уничтожено:

личного состава – 56 человек, 18 ранены;

56 человек, 18 ранены; боевых бронированных машин – 8 единиц;

8 единиц; автомобильной техники – 10 единиц;

10 единиц; минометов – 4 единицы;

4 единицы; БПЛА – 1 единица.

Кроме того, Силы обороны Запорожского края отметили, что в регионе, в частности, во временно занятых агрессором городах и селах, активно развивается Движение сопротивления. Подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи – ведут оборонительные действия, нанося урон противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности.

временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского, Мелитопольского, Васильевского и Пологовского районов (кроме городов Орехов и Гуляйполе).

В то же время в ведомстве подчеркивают, что сейчас идет отправка гуманитарных грузов на оккупированные территории области. Военная администрация собирает списки потребностей и на их основании отправляет гуманитарные грузы, чтобы обеспечить жителей районов необходимым.

Какая сейчас ситуация в Запорожской области: последние новости

Утром 11 мая силам ПВО возле Запорожья удалось обезвредить вражескую ракету. Она разорвалась над инфраструктурным объектом. В результате этого он испытал немалые разрушения. К счастью, обошлось без жертв.

В тот же день в Запорожской ОВА рассказали и о достижениях наших военных. Так, подразделения Запорожской бригады ТРО смогли продвинуться вперед. Более того, они еще и закрепились на новых позициях, выбив врага.

Тем временем из артиллерии российские военные расстреляли жилые кварталы поселка городского типа Камышеваха.

Позже местные власти приняли решение о продлении комендантского часа в Орехове. Он начнется 13 мая в 18:00 и продлится до 6:00 16 мая.

Сейчас оккупанты начали глушить мобильную связь для местных жителей в Запорожской области. Вероятно, подтягивают подкрепление и не хотят, чтобы об этом узнали ВСУ.

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