Украинские бойцы ликвидировали в Запорожской области 56 оккупантов и более 20 единиц техники

15 мая 2022 , 09:30
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Сил обороны Запорожского края

Российские оккупанты не прекращают обстрел подразделений ВСУ и уничтожения гражданской инфраструктуры в Запорожской области. В то же время наши войска достойно противостоят врагу, нанося ему потери.

ВСУ продолжают уничтожать кафиров в Запорожской области

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской агрессии. Они дают адекватный ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику.

Главное На Львовщине слышали взрывы, украинские военные сбили вражеский самолет: основное за 81 день войны

Так, за прошедшие сутки было уничтожено:

  • личного состава –   56 человек, 18 ранены;
  • боевых бронированных машин –   8 единиц;
  • автомобильной техники –   10 единиц;
  • минометов –   4 единицы;
  • БПЛА –   1 единица.

Кроме того, Силы обороны Запорожского края отметили, что в регионе, в частности, во временно занятых агрессором городах и селах, активно развивается Движение сопротивления. Подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи – ведут оборонительные действия, нанося урон противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности.

Важно: временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского, Мелитопольского, Васильевского и Пологовского районов (кроме городов Орехов и Гуляйполе).

В то же время в ведомстве подчеркивают, что сейчас идет отправка гуманитарных грузов на оккупированные территории области. Военная администрация собирает списки потребностей и на их основании отправляет гуманитарные грузы, чтобы обеспечить жителей районов необходимым.

Какая сейчас ситуация в Запорожской области: последние новости

Кстати – россияне будут шокированы от места удара, который нанесут ВСУ: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук