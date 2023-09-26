"Ад теперь с ними навсегда": щемящие фото украинских бойцов, которые сейчас в "горячих" точках

Украинские воины продолжают удерживать позиции и дают достойный отпор врагу на поле боя. Однако каждый день они рискуют собственными жизнями, чтобы защитить наше государство.

В сети появились фото бойцов, находящихся в горячих точках фронта. Они идут на штурм, зная, что могут не вернуться.

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За каждым отбитым миллиметром земли – кровь наших людей

Фотографы Константин и Влада Либеру обнародовали серию снимков наших воинов, которые "выходят из ада, понимая, что теперь они навеки с ними".

Согласно геолокации, которая видна в инстаграмме, фото сделаны в Донецкой области.



Украинские бойцы отвоевывают наши земли ценой собственной крови / Фото ЛИБЕРОВЫХ

В подписи к посту в инстаграмме авторы фото поделились раздумавшимися. Они подчеркнули, что за каждой отбитой посадкой, за каждым отбитым блиндажем и миллиметром земли кровь наших людей.

За полтора года войны эти слова почти никто не воспринимает, звучит как просто банальность. Но твое отношение резко меняется, когда ты стоишь перед этими людьми и смотришь им прямо в глаза. Испытываешь всю ту боль и страх, который кажется просто невозможным овладеть, но они его одолели. И одолевают каждый день,

– говорится в сообщении.

Фотографы познакомились с героями своих снимков и рассказали несколько историй бойцов.



Воины сидят в машине / Фото Либеровых

Один из ребят тяжело контужен. Он больше не понимает, что значит "быть нормальным". Фотографы рассказали, что за сорок минут до того, как задать вопрос о нормальности, он был в самом аду с уверенностью, что не выйдет оттуда.



Каждый день воины рискуют жизнями / Фото Либеровых

Авторы фотографий также рассказывают, что наши воины должны двигаться чрезвычайно быстро, ведь каждая секунда может стоить жизни.

Машина забирает раненых и павшего собрата. Едут все вместе. И мертвые, и живые, в тесном кузове. Голова погибшего парня всю дорогу бьется о мою руку,

– отметили Либеру.

Лица идущих на штурм / Фото Либеровых

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