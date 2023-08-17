Украинские бойцы натолкнулись на мину оккупантов и чудом выжили: воинов спасла броня HMMWV
17 августа 2023, 17:03Читати новину українською
Источник:Visegrád 24
Украинским военным удалось выжить после того, как они на бронеавтомобиле HMMWV наткнулись на мину. Мощная броня Humvee спасла украинских воинов.
Украинские военные на HMMWV приехали на поле боя на одном из направлений фронта. Наши воины быстро открыли огонь по русским оккупантам.
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Украинские бойцы покинули бронеавтомобиль после взрыва
На опубликованных кадрах видно, как HMMWV, похоже, наткнулся на российскую мину. В результате произошел взрыв, однако украинские бойцы выжили благодаря броне HMMWV.
Судя по кадрам, после взрыва каждый боец, который есть на видео, самостоятельно смог покинуть бронеавтомобиль.
Украинские военные на HMMWV выжили после попадания на мину: смотрите видео
Россияне массово заминировали украинские территории
- Российские военные массово заминировали оккупированные территории, что в конечном счете влияет на темпы продвижения Сил обороны Украины на Юге.
- Министр обороны Алексей Резников рассказал, что на некоторых участках буквально на каждый квадратный метр наши воины раскапывают до пяти мин, которые установили русские захватчики
- По его словам, сегодня Украина является самой заминированной страной в мире. В частности, из-за оккупантов заминированы сотни километров.
- Министр подчеркнул, что российские минные поля являются серьезным препятствием для наших войск, однако, не непреодолимым. Резников сказал, что Украине необходимо большее количество техники для разминирования.
- Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что уровень минирования на Запорожье в десятки раз больше, чем в других регионах нашей страны.
- Спикер 120 отдельной бригады терробороны города Днепр Александр Курбатов рассказал, что в некоторых случаях один "квадрат" приходилось трижды разминировать.