Украинские евреи готовы взять в руки оружие в случае наступления России

В случае полномасштабного наступления России Украина будет не одна. Украинские евреи заявили, что готовы идти воевать и защищать землю от московской агрессии.

В этом заверил председатель Федерации еврейских общин Украины Мейр Стамблер. Он подчеркнул, что пришло время всем людям поддержать Украину, ведь война невыгодна ни одной из сторон.

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Отвечая на вопрос, готовы ли евреи воевать за Украину, Стамблер заверил, что их сообщество уже привлечено ко всему в Украине: правительству, бизнесу, армии. Он сказал, что евреи будут едины со своими согражданами и будут противостоять России с оружием в руках.

Земля здесь пропитана кровью, еврейской кровью. Мы ощущаем себя частью населения, поэтому это очень сложно,

– отметил председатель Федерации еврейских общин.

Стамблер: мы воюем уже 8 лет

Он призвал мир "сделать шаг в пользу Украины" перед лицом угрозы Владимира Путина. Стамблер вспомнил, как Украина объединилась в 2014 году.

"Это сделал Путин. После того как они захватили Крым и начали войну, люди очень и очень связались со своей страной. Это уже произошло, мы воюем 8 лет", – напомнил всем Стамблер.

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