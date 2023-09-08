Операция продолжается, – в ВСУ рассказали об украинских флагах в серой зоне Харьковской области
Украинские флаги заметили в нескольких населенных пунктах Харьковской области, которые находятся в "серой зоне". Наши военные продолжают осуществлять операцию и выгоняют из этой зоны врага.
Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Он подчеркнул, что обо всех деталях по этому продвижению станет известно впоследствии. 24 Канал.
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Что означают флаги Украины в "серой зоне"
Евлаш подчеркнул, что все нюансы и элементы этих событий с украинскими флагами в серой зоне Харьковской области расскажут впоследствии, когда наши защитники окончательно закрепятся в этих населенных пунктах. Сейчас работа ВСУ по деоккупации этих территорий продолжается.
В настоящее время идет операция, проводятся все необходимые мероприятия, действия по стабилизации и закреплению наших войск,
– сказал спикер.
Напоследок он отметил, что когда об этой операции можно говорить, Восточное командование сообщит об этом украинскому обществу.
Как появились украинские флаги в "серой зоне" Харьковской области
- В Госпогранслужбе 7 сентября сообщили, что бойцы "Стальной границы" подняли украинский флаг над населенными пунктами Строевка и Тополь в Харьковской области. Раньше эта территория была "серой зоной" на фронте, то есть фактически ее не контролировала ни одна из сторон войны.
- Стоит отметить, что наш флаг взвился над этими населенными пунктами впервые с начала их оккупации. Однако пока официально никто из представителей власти не сообщал, что Строевку и Тополь освободили от врага.
- В то же время успешно продвигается контрнаступление наших Вооруженных Сил. Да, украинские солдаты имели успех южнее города Бахмут в Донецкой области.
- Кроме того, продвигаются наши солдаты и на Мелитопольском направлении. В частности, стало известно, что наша армия смогла вытеснить врага у населенных пунктов Работино и Вербовое.
- К тому же, наши военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Там они уничтожают противника, шаг за шагом освобождая оккупированные территории.