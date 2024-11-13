Поражают точно в цель: как россияне пытаются уберечь технику от украинских FPV-дронов

Россияне проводят активные штурмы на Кураховском направлении. Соответственно они постоянно стягивают на этот участок фронта свою бронетехнику. Однако украинские силы удачно ее ликвидируют.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, предположив, что для врага на сегодня приоритетным является именно Кураховское направление. Поэтому он и перебрасывает сюда подкрепления. Известно, что накануне россияне прорвались в поселок Дальнее в районе Курахово по меньшей мере на 1 танке, 5 ББМ и 1 баги в сопровождении значительного количества пехоты.

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Совершенствуют мастерство в управлении дронами

Иевлев рассказал, что когда украинские силы с мая 2023 года начали активно работать FPV-дронами по расположению врага, было сожжено очень много техники, которую россияне притянули ближе к линии боестолкновения. После этого они начали держать ее на расстоянии 10 – 15 километров и передвигали только ночью, чтобы избежать ее поражения.

Поэтому враг отслеживает ситуацию, происходят ли ротации, и хорошо понимает профессионализм украинских военных, которые отвечают за средства поражения – дроны, минометы. Соответственно россияне осторожнее работают с техникой,

– объяснил военнослужащий ВСУ.

Противник, по его мнению, или осознает, что будет ее максимально быстро терять, или Кураховское направление на сегодня для него более приоритетное.

В то же время украинские военные продолжают совершенствовать свое мастерство в поражении вражеских целей.

Когда в мае 2023 года украинские военные начинали работать с FPV-дронами, то у пилота, который непосредственно ими управлял (хотя за их движение отвечает целая команда), тряслись руки и он боялся пошевелиться, переживая, поразит цель или нет. Из 10 дронов тогда могли долететь 2, и мы считали это успехом,

– отметил он.

Сегодня же из 10 дронов, если все в порядке с техникой, связью, долетает до цели 9.

Сейчас наши крутые пилоты во время управлением FPV-дроном могут отвернуться, немного поговорить. Это означает, что они в совершенстве овладели управления дронами и почти всегда поражают туда, куда надо,

– подчеркнул Евгений Иевлев.

Ребята, добавил он, понимают на собственном опыте, куда какая техника едет и куда нужно попасть, чтобы если не сжечь ее, то по крайней мере остановить и уже добить вторым – третьим дроном.

Напомним, пресофицер 46-й бригады Александр рассказал, что 11 ноября россияне совершили штурм, когда "одному танчику" удалось продвинуться к Курахово. Однако украинские силы ликвидировали его средствами артиллерии и FPV-дронами.