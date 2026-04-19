Решат очень серьезную проблему: авиаэксперт назвал ценное для Украины качество Gripen
- Швеция и Украина договорились о передаче Gripen еще в 2025 году, сейчас украинская сторона рассчитывает на начало тренировок пилотов на этих самолетах.
- Авиаэксперт Константин Криволап указал на то, что Gripen являются вторыми в списке типов авиации, в которых Украина заинтересована, ведь эти самолеты по всем своим параметрам подходят СОУ.
В этом году может начаться обучение украинских пилотов на шведских Gripen, о передаче которых Швеция договорилась с Украиной в 2025 году. Это государство давно хотело экспортировать эти самолеты. Такой тип авиации для Украины после F-16 стоит в рейтинге под вторым номером. Ведь он по всем параметрам подходит украинской армии.
Об этом в эфире 24 Канала отметил авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя заявление Зеленского о том, что он надеется, что в течение 2026 года украинские военные начнут тренировки на Gripen.
Смотрите также Помощь от Швеции: какую новейшую систему ПВО вскоре получит Украина
На что способны Gripen?
Как объяснил авиаэксперт, ключевое преимущество Gripen заключается в том, что этот самолет оборудован французской ракетой класса Meteor. Ее дальность поражения составляет 250 – 300 километров.
Поэтому это может быть мощным оружием против самолетов Су-34, которые несут КАБы, и Су-35. Появление хотя бы нескольких Gripen с ракетами Meteor существенно позволило бы отогнать россиян от границы. Тема запуска ими управляемых авиабомб была бы снята,
– подчеркнул Криволап.
По словам авиационного эксперта, свойство нести Meteor имеют и самолеты типа Mirage. Сегодня эскадрилью такого типа авиации имеет Катар и планирует списать. Криволап добавил, что Украина вела переговоры, чтобы получить их, но это государство пока к этому не готово.
Он напомнил, что ранее уже появлялась информация о том, что украинские пилоты начали обучение на Gripen, но тогда они были остановлены со стороны США. Украина в то время сосредоточилась на имплементации полученных истребителей F-16. Однако, по словам авиаэксперта, характеристики F-16 оказались не такими, на которые украинская армия надеялась.
"Мы думали, что у нас будет Block 50/52, а там была хорошая версия MLU 15 или 20, не более. Это существенно ограничивает возможности использования F-16. Тогда Украине сказали, что она получит два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 и компенсирует таким образом недостаток радаров F-16. Это позволило нам сбить ракетой AIM-120 AMRAAM российский Су-135", – напомнил Криволап.
Авиаэксперт указал на то, что Зеленский во время недавней встречи с королем Швеции Карлом Густавом мог разговаривать как раз о необходимости получить как можно быстрее самолеты Gripen, чтобы приграничные с Россией украинские области защитить в дальнейшем от атак КАБов. Россия постоянно терроризирует их управляемыми авиабомбами.
Заметьте! Экс-офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский указал на особенности самолетов Gripen, среди которых то, что они довольно легкие (способны нести на себе 5 тонн полезной нагрузки) и самые дешевые в Европе. Gripen простой в обслуживании, ведь замена двигателя длится в течение часа. По его словам, ежегодно такой тип авиации изготавливается в объеме 12 единиц.
Что известно о договоренностях Украины и Швеции по Gripen?
В октябре 2025 года Зеленский заявлял, что Украина подписала со Швецией договор о поставке 150 единиц Gripen. Тогда он отметил, что сложно прогнозировать, когда конкретно наше государство сможет их получить, но выражал надежду, что в 2026 году.
Шведский премьер Ульф Кристерссон озвучил, что первые новейшие самолеты такого типа Украина сможет начать получать через 3 года. Он заметил, что этот процесс будет продолжаться поэтапно и объяснил, что изготовление этих самолетов в количестве 150 единиц с последующей передачей Украине потребует периода 10 – 15 лет.
Швеция одна из стран, которая заявила о готовности присоединиться к обеспечению гарантий защиты для Украины в послевоенный период. Кристерссон заверил, что его государство готово сохранить мир в Украине после подписания соответствующего соглашения и сделать это в частности благодаря Gripen, которые бы осуществляли наблюдение в воздухе и над морем для его разминирования.