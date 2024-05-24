Пока не будут возвращаться: в Воздушных силах рассказали о пилотах, закончивших обучение на F-16

Часть украинских пилотов уже закончила обучение на F-16 в США. В Воздушных силах рассказали, что их ждет.

Речь идет о пилотах, которые закончили обучение на истребителях F-16 в Аризоне. Далее они отправляются в Европу. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных Сил Украины Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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"Учебный процесс не завершается"

Илья Евлаш говорит, что сейчас пилоты возвращаются в Европу, чтобы готовиться дальше к дальнейшему прибытию в Украину и продолжению выполнения своих задач здесь.

Конечно, что учебный процесс не завершается,

– говорит представитель ПС.

Он также добавил, что процесс обучения постоянный. Готовятся не только пилоты, но и причастные инженеры. Они после приезда в Украину будут делиться опытом со своими коллегами для борьбы с россиянами.

Евлаш заметил, что первые самолеты F-16, которые прибудут в Украину, будут выполнять задачи по патрулированию, а также будут бить по вражеским целям на линии соприкосновения.

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