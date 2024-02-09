Украинские пограничники отбили массированную атаку дронами на Запорожье
9 февраля 2024, 16:28Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
На Запорожском направлении наши пограничники отбили вражескую массированную атаку дронами. Ведь оккупанты пытались этим оружием атаковать позиции наших военных.
Пограничники рассказали, что российские оккупанты ударили по нашим военным не менее чем десятью дронами. Наши военные успешно отработали по врагу.
Смотрите также Было стремительное развитие событий, есть попадание, – Гуменюк о ночной атаке России
Что известно об успешной работе пограничников в Запорожье
На Запорожском направлении россияне пытались атаковать позиции украинских военных... Пограничники отбили массированную атаку дронами,
– рассказали в Госпогранслужбе.
Так, наши пограничники уничтожили 10 вражеских беспилотников с помощью антидронових ружей:
- 7 – разорвало на куски,
- 1 – "сел" на дереве,
- еще 2 – "посадили" со смертоносным грузом "на борту".
Пограничники сбили вражеские дроны / Фото Госпогранслужбы
Враг атаковал Украину: коротко
- Оккупанты в ночь на 9 февраля атаковали Юг и Восток Украины дронами-камикадзе. Враги запустили 16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из Курской области.
- Наши военные сбили 10 "Шахедов" в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
- К сожалению, попадания есть в Змиевской общине на Харьковщине. Там враги ударили по гражданской инфраструктуре. Пожары вспыхнули в здании отеля, на летней площадке ресторана, загорелись 3 легковых автомобиля.
- Также получили повреждения частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса, столовая. Ранен охранник, которому помогли на месте.