Украинские пограничники отбили массированную атаку дронами на Запорожье

На Запорожском направлении наши пограничники отбили вражескую массированную атаку дронами. Ведь оккупанты пытались этим оружием атаковать позиции наших военных.

Пограничники рассказали, что российские оккупанты ударили по нашим военным не менее чем десятью дронами. Наши военные успешно отработали по врагу.

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Что известно об успешной работе пограничников в Запорожье

На Запорожском направлении россияне пытались атаковать позиции украинских военных... Пограничники отбили массированную атаку дронами,

– рассказали в Госпогранслужбе.

Так, наши пограничники уничтожили 10 вражеских беспилотников с помощью антидронових ружей:

7 – разорвало на куски,

1 – "сел" на дереве,

еще 2 – "посадили" со смертоносным грузом "на борту".



Пограничники сбили вражеские дроны / Фото Госпогранслужбы

Враг атаковал Украину: коротко