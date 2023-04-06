Борьба за Бахмут продолжается: видео работы украинских бойцов

Украинские военные уже 9 месяцев сдерживают оккупационные войска России, которые пытаются захватить Бахмут. В городе продолжаются уличные бои.

Командование Сил специальных операций ВСУ показало мощное видео, как происходит оборона Бахмута. Бои ведутся на улицах Бахмута, а попытки врага окружить город – проваливаются.

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Командование полностью контролирует ситуацию с обороной Бахмута

"На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом. Борьба за город продолжается!", – отмечают украинские военные.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что наше командование полностью контролирует ситуацию с обороной крепости.

В Бахмуте продолжается позиционная война

Спикер Восточной группировки ВСУ в эфире телемарафона сообщил, что в Бахмуте продолжаются бои в городской застройке. По его словам, в городе идет позиционная война.

Череватый подчеркнул, что обстановка постоянно меняется в зависимости от огневых поражений. По его словам, каждой стороне удаются те или иные действия.

"Бои в городской застройке – это один из самых сложных типов войн", – подчеркнул Череватый.

Какая ситуация в Бахмуте