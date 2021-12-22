Украинские военные провели стрельбы из Javelin: показательное видео

В зоне Операции объединенных сил военные провели боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Их впервые применили на Донбассе.

Главным преимуществом Javelin является то, что ими легко управлять. После пуска ракета может сама наводиться на цель, что позволяет получить почти 100% попадания в цель.

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Сколько Javelin есть в Украине

Сейчас у Вооруженные сил Украины около 100 пусковых установок Javelin и почти 500 ракет к ним. В случае полномасштабного вторжения России их можно будет использовать.

Украинские военные провели боевые стрельбы из Javelin: смотрите видео

Ситуация на Донбассе

Тем временем оккупанты на Донбассе 21 декабря открывали огонь возле Широкино. В результате одного военного ранили.

За день до этого 20 декабря двое украинских военных подорвались на взрывчатке. Они получили ранения, поэтому их госпитализировали.

В то же время российские оккупанты продолжают минировать территории у линии соприкосновения. Из-за действий боевиков растет угроза местному гражданскому населению.

Обеспечение ВСУ Javelin

Первые противотанковые ракетные комплексы Javelin, как помощь от США, поступили в Украину в апреле 2018 года.

Госдеп согласовал продажу Украине еще 150 ракет Javelin в октябре 2019 года и 10 пусковых на общую сумму 39,2 миллиона долларов.

В декабре подписали контракт стоимостью 36,5 миллиона долларов. Первая партия ракет поступила в июне 2020 года.

В Украину от США 9 декабря 2021 года поступили еще 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также 180 ракет к ним.

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Javelin – переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Ракета сама находит цель, поэтому оператор комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска. Оружие предназначено для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также вертолетов или БПЛА.