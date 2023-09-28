Украинские военные закрепляются на рубежах возле Вербового, россияне – в обороне
Источник:"Радио Свобода"
Силы обороны закрепляются у Вербового, что в Запорожской области. Украинским воинам нужно закрепиться, чтобы продолжить движение вперед.
В то же время российские военные у Вербового находятся в обороне. О ситуации в районе Вербового, где ВСУ прорвали оборону врага, рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
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Россияне пытаются отбить утраченные позиции
Штупун объяснил, что Силы обороны должны закрепиться для того, чтобы могли двигаться вперед, а враг в свою очередь не нанес удар где-то во фланг и не проломил оборону украинских войск.
Чтобы мы могли двигаться вперед, мы должны хорошо закрепиться, чтобы, не дай Бог, враг не ударил нам где-то во фланг, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы для наших войск, которые наступают, не было проблем,
– рассказал спикер.
По его словам, российские военные в районе Вербового стоят в обороне. Также оккупанты пытаются отбить утраченные позиции.
"Иногда пытаются отвлекать нас от наступления своими вылазками, это достаточно небольшие группы, как правило, без техники. Но враг пытается отбить свои позиции, то слева, то справа", – отметил Штупун.
Что известно о ситуации в районе Вербового
- Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский 23 сентября сообщил, что Силы обороны Украины прорвали оборону россиян возле Вербового.
- По его словам, украинские военные прорвались на левом фланге. Вербовое расположено вблизи Работино.
- Аналитики ISW отметили, что укрепления к западу от Вербового, которые прорвали украинские военные, не являются конечной полосой глубокой обороны России в Запорожской области. Это скорее комплекс лучше всего подготовленных полевых укреплений.
- Эксперты отмечают, что скорость продвижения украинских войск в районе прорыва остается неясной. Также не известно, насколько укомплектованы укрепления россиян за Вербовым.
- Генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж рассказал, что продвижение вблизи Вербового откроет Силам обороны оперативное пространство для ведения наступательных операций.
- По его словам, также это позволит перекрыть логистику врага, а кроме того, фактически ограничит группировку, которая расположена на Запорожской и Херсонских областях.
- Военный эксперт Андрей Крамаров пояснил, что окружение Вербового позволит ВСУ закрепиться на выгодных высотах, а также расширяться вглубь. Благодаря этому украинские воины смогут делать небольшие "заезды" из самоходных артиллерийских установок.
- Также Крамаров предполагает, что вскоре будут хорошие новости относительно района в сторону Токмака.