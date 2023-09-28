Украинские военные закрепляются на рубежах возле Вербового, россияне – в обороне

Силы обороны закрепляются у Вербового, что в Запорожской области. Украинским воинам нужно закрепиться, чтобы продолжить движение вперед.

В то же время российские военные у Вербового находятся в обороне. О ситуации в районе Вербового, где ВСУ прорвали оборону врага, рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Смотрите также ВСУ продвигаются возле Работино и закрепляются под Бахмутом: карта фронта за неделю

Россияне пытаются отбить утраченные позиции

Штупун объяснил, что Силы обороны должны закрепиться для того, чтобы могли двигаться вперед, а враг в свою очередь не нанес удар где-то во фланг и не проломил оборону украинских войск.

Чтобы мы могли двигаться вперед, мы должны хорошо закрепиться, чтобы, не дай Бог, враг не ударил нам где-то во фланг, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы для наших войск, которые наступают, не было проблем,

– рассказал спикер.

По его словам, российские военные в районе Вербового стоят в обороне. Также оккупанты пытаются отбить утраченные позиции.

"Иногда пытаются отвлекать нас от наступления своими вылазками, это достаточно небольшие группы, как правило, без техники. Но враг пытается отбить свои позиции, то слева, то справа", – отметил Штупун.

Что известно о ситуации в районе Вербового