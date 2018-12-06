Украинские десантники переместятся на самые опасные участки границы с Россией, – Порошенко

Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины передислоцируются на самые опасные участки границы с Россией. Наращивание группировок войск является важным элементом для адекватного ответа на действия страны-агрессора.

Об этом во время своего визита в военную часть на Житомирщине заявил Президент Украины Петр Порошенко.

В этой воинской части проходила загрузка военных подразделений и техники в самолеты для переброски войск в рамках военного положения.

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С этого военного аэродрома сейчас элита нашего войска – подразделения Десантно-штурмовых войск – будет перемещена на важные в оборонном значении направления и в районы, согласно утвержденным планам. Как всегда, вы командируетесь туда, где труднее всего, где есть потребность решать самые сложные задачи, где без воинов Десантно-штурмовых войск никак,

– заявил президент.

Напомним, 3 декабря Порошенко сообщил, что Россия резко увеличила численность своих военных и вооруженной техники вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

Почему Украина ввела военное положение? 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.