Українські десантники перемістяться на найнебезпечніші ділянки кордону з Росією, – Порошенко

Підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України передислоковуються на найнебезпечніші ділянки кордону з Росією. Нарощування угруповань військ є важливим елементом щодо адекватної відповіді на дії країни-агресора.

Про це під час свого візиту у військову часину на Житомирщині заявив Президент України Петро Порошенко.

В цій військовій частині саме проходило завантаження військових підрозділів і техніки в літаки для перекидання військ у межах воєнного стану.

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З цього військового аеродрому зараз еліта нашого війська – підрозділи Десантно-штурмових військ – будуть переміщені на важливі в оборонному значенні напрямки та райони, відповідно до затверджених планів. Як завжди, ви відряджаєтесь туди, де найважче, де є потреба вирішувати найскладніші завдання, де без воїнів Десантно-штурмових військ ніяк,

– заявив президент.

Нагадаємо, 3 грудня Порошенко повідомив, що Росія різко збільшила чисельність своїх військових і збройної техніки вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму.

Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.