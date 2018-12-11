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      Украинские моряки в плену РФ: консул рассказал о состоянии ребят

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      Украинский консул рассказал о состоянии шестерых пленных РФ моряков
      Украинский консул рассказал о состоянии шестерых пленных РФ моряков / Фото из открытых источников

      Украинский консул 11 декабря посетил в СИЗО Москвы шестерых военнослужащих ВМС ВСУ, которых Россия обстреляла и незаконно захватила в районе Керченского пролива.

      Об этом сообщил начальник консульского Управления обеспечения МИД Василий Кирилич, передает Укринформ.

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      По информации консула, состояние здоровья ребят удовлетворительное. Настроены оптимистично, надеются на скорое возвращение в Украину,
      – рассказал дипломат.

      По его словам, в среду, 12 декабря, планируется встреча украинского консула еще с пятью пленными моряками.

      "Решаем комплекс вопросов обеспечения защиты их прав как военнопленных", – подчеркнул Кирилич.

      Напомним, в Украине сформировали команду адвокатов, которые будут защищать 24 украинских военных моряков, которых в Керченском проливе незаконно задержали россияне. Помочь вызвались более 80 защитников, среди которых отобрали ряд адвокатов.

      Почему россияне захватили украинских моряков в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России МИД Украины Конфликт в Азовском море заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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