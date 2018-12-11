Українські моряки у полоні РФ: консул розповів про стан хлопців

Український консул 11 грудня відвідав у СІЗО Москви шістьох військовослужбовців ВМС ЗСУ, яких Росія обстріляли та незаконно захопила в районі Керченської протоки.

Про це повідомив начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, передає Укрінформ.

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За інформацією консула, стан здоров'я хлопців задовільний. Налаштовані оптимістично, сподіваються на швидке повернення в Україну,

– розповів дипломат.

За його словами, у середу, 12 грудня, планується зустріч українського консула ще з п'ятьма полоненими моряками.

"Вирішуємо комплекс питань щодо забезпечення захисту їхніх прав як військовополонених", – наголосив Кирилич.

Нагадаємо, в Україні сформували команду адвокатів, які захищатимуть 24 українських військових моряків, яких у Керченській протоці незаконно затримали росіяни. Допомогти зголосилися більше 80 захисників серед яких відібрали низку адвокатів.

Чому росіяни захопили українських моряків у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.