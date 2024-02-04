В здание зашли россияне, но тут появились дроны: кадры невероятного спасения наших воинов

Российские оккупанты пробрались в здание, в котором находились украинские защитники. К счастью, наших воинов спасли побратимы с помощью беспилотников.

СтратКом ВСУ поделился кадрами спасения наших защитников. Им помог с помощью БПЛА 14 отдельный полк.

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Как дроны спасли наших воинов

Оккупанты зашли в здание в тот момент, когда наши воины находились на втором этаже. К счастью, им вовремя помогли побратимы с беспилотниками.

Россияне заняли первый этаж здания, в котором находились украинские защитники. Но на помощь пришли дроны! Пока беспилотники уничтожали противника, защитники успешно выбрались и отошли,

– говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как дрон-камикадзе влетает в помещение на первом этаже через большую дыру в стене и взрывается. После этого двое наших защитников спускаются со второго этажа через окно и покидают здание.

Спасение украинских воинов с помощью БПЛА: видео СтратКома ВСУ



Что еще делают наши воины с помощью дронов