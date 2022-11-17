Россиянам померещился украинский дрон в Крыму: говорят об атаке подстанции моста

17 ноября 2022 , 13:20
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Российские оккупанты продолжают врать. 17 ноября они заявили, что якобы украинский дрон "атаковал" подстанцию крымского энергомоста в Феодосии.

Об этом уже пишут российские пропагандисты. Они утверждают, что беспилотник якобы сбили.

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В оккупированном Крыму россиянам померещился украинский дрон

На оккупированном полуострове оккупанты заявили, что утром 17 ноября сбили якобы украинский беспилотник на подстанции "Кафа".

Удар по энергоподстанции "Кафа" был зафиксирован этой ночью. Утром специалисты обнаружили воронку и обломки украинского беспилотника. Инфраструктура в результате удара не пострадала – энергоподстанция сейчас работает штатно,
– врут оккупанты.

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Автор: Софія Ковнір