Россиянам померещился украинский дрон в Крыму: говорят об атаке подстанции моста

Российские оккупанты продолжают врать. 17 ноября они заявили, что якобы украинский дрон "атаковал" подстанцию крымского энергомоста в Феодосии.

Об этом уже пишут российские пропагандисты. Они утверждают, что беспилотник якобы сбили.

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В оккупированном Крыму россиянам померещился украинский дрон

На оккупированном полуострове оккупанты заявили, что утром 17 ноября сбили якобы украинский беспилотник на подстанции "Кафа".

Удар по энергоподстанции "Кафа" был зафиксирован этой ночью. Утром специалисты обнаружили воронку и обломки украинского беспилотника. Инфраструктура в результате удара не пострадала – энергоподстанция сейчас работает штатно,

– врут оккупанты.

Оккупанты бьют по себе

Напомним, в сентябре жители Белгородской области слышали несколько взрывов. Это были звуки от запуска ракет по Харькову, однако впоследствии одна из них упала в России. Ее обломки повредили дом местного жителя.

Карма догнала россиян и вечером 31 августа. Тогда их ракета упала прямо под Белгородом, якобы возле жилых домов.

6 августа смертоносные снаряды также, к счастью, не долетели до Харькова. Они взорвались в небе над территорией России.

Российская пропаганда набирает обороты

Россияне разгоняли фейк, что 14 ноября в центре города Херсон власти раздавали гуманитарную помощь. Глава области опроверг это и призвал, наоборот, сидеть дома горожанам.

Россияне заявили, что захватили Майорск в Донецкой области. Впрочем, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление оккупантов.

Пропагандисты начали "защищать" так называемый отход России из оккупированного Херсона. Некоторые из них говорят, что это было якобы "тяжелое, но необходимое военное решение".

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