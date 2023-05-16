В Бахмуте раздается музыка на фоне взрывов и разрушения: трогательное видео

Государственная пограничная служба опубликовала архивное видео из Бахмута. На нем один из бойцов играет на пианино.

В ГПСУ добавляют, что на архивном ролике – бойцы Луганского пограничного отряда. По всей видимости, защитники находились в помещении местной школы, где и нашли инструмент.

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Музыка звучит на фоне взрывов

На обнародованном видео видно, как оккупанты разрушили город. В здании, где находились украинские бойцы, выбиты все окна, разбиты двери, стены и кровля.

Музыка сквозь выстрелы заживляет душевные раны хоть на мгновение,

– добавляют в пресс-службе ГПСУ.

В Бахмуте звучит музыка: смотрите видео

Во время игры на пианино слышны стрельба и громкие взрывы.

Ситуация в Бахмуте: актуальные новости

В последние несколько дней украинские военные активизировались на Бахмутском направлении и отвоевали территории, ранее захватившие оккупанты. Продвижение сил обороны Украины официально подтверждали в ВСУ и Минобороны.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 15 мая сообщил, что наши войска продвинулись на разное расстояние – от 350 метров до 2 километров.

Британская разведка в обзоре ситуации в Украине за 16 мая сообщила, что наши военные добились тактических успехов в районе Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 16 мая сообщил, что украинские войска предпринимаются контрнаступательные действия в некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, однако наши воины рушат его планы.