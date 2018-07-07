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Украинский чарт клипов YouTube впервые возглавила украиноязычная песня

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Группа KAZKA
Группа KAZKA / Фото из открытых источников

Несмотря на бешеную популярность украинских исполнителей, которые часто гастролируют в России, украинский чарт клипов в YouTube возглавила композиция "Плакала" группы KAZKA.

В чарт "Самые популярные музыкальные видео", включены официальные видеоклипы только с наибольшим количеством просмотров, наиболее просматриваемые украинцами в YouTube. По состоянию на 28 июня украинская группа KAZKA, которая принимала участие в прямых эфирах шоу "Х-фактор", смогла попасть с композицией "Плакала" в престижный музыкальный рейтинг.

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Хотя музыкальное видео к песне "Плакала" не является официальным клипом, а лишь "official audio", однако песня группы KAZKA смогла обогнать хит "SuperSTAR" певицы Loboda и клип на сингл "E, boy" группы "Время и стекло".


Самые популярные музыкальные видео в Украине по данным YouTube

KAZKA – "Плакала": смотреть видео онлайн

К слову, группа KAZKA в начале 2018 года получил музыкальную премию YUNA 2018 в категории "Открытие года", а также стал "Дебютом года 2017" по версии музыкального издания Karabas Live, получил награду в номинации "Новые имена" по версии музыкальной премии "Золотая жар-Птица ", а также группа стала лучшим в категориях "Лучшая песня поп-группы"("Свята") и "Лучший дебют" по версии радиостанции Страна ФМ.

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Группа KAZKA из Киева была основана Александрой Зарицкой и Никитой Будашем в 2017 году, впоследствии к ним присоединился Дмитрий Мазуров. Группа исполняет все песни на украинском языке. В 2014 году солистка группы приняла участие в проекте "Голос страны-4", а в 2017 году музыкантам удалось принять участие в кастинге шоу "Х-фактор-8" с авторской песней "Свята" и в команде Андрея Данилко успешно дойти до 5 прямого эфира проекта.

Напомним, что видеохостинг YouTube в мае расширил свои музыкальные чарты на 44 страны, в число которых вошла и Украина. Тогда же первое место по количеству просмотров музыкальных видео занимала композиция российского певца и сторонника путинского режима Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Теги: LifeStyle Музыка YouTube рейтинги
Источник: 24 Канал
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