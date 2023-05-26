Россияне подумали, что идем в наступление, и начали бежать, – боец ВСУ рассказал курьезную историю
Российская армия так боится контрнаступательных действий ВСУ, что готова бросаться наутек в любую минуту. Оккупанты волнуются, что в нужный момент у них не будет времени спастись.
Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ Евгений Карась. По его словам, так поведение россиян указывает на их трусость.
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Почему россиянам так страшно
Евгений Карась сообщил, что сейчас ситуация на линии фронта играет на руку ВСУ.
"Мы сейчас выбираем, где нам "пошалить", а россияне боятся, что украинцы будут наступать", – пояснил он.
Россиянам становится плохо только от вида украинского танка. Подобные ситуации на поле боя происходили с ними уже неоднократно.
В одной точке, где мы начали бомбить подонков, они через поле стали просто убегать, потому что подумали, что это подготовка к наступлению,
– отметил украинский защитник.
Смелости у российских военных точно не позавидуешь.
Евгений Карась рассказал, как оккупанты реагируют на украинских военных накануне контрнаступления: смотрите видео
Контрнаступление глазами россиян
Евгений Карась добавил, что у россиян есть признаки психоза. Они убеждены, что им не уберечься от "большого натовского наступления на ABRAMS с немецкими крестами".
Российские военные боятся, что эта техника просто раздавит их вместе с бутылками в руках. Такая позиция окупантов очень радует украинских защитников.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что активны контрнаступательные действия уже идут. Также он подчеркнул, что Украина не собирается ударять западным вооружением по России, а будет использовать его только для возвращения своих земель.
- Недавно глава ГУР Кирилл Буданов сделал намек насчет сроков начала контрнаступления.
- Оккупанты не скрывают страх и пытаются из последних сил хоть как-то обезопасить себя. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов недавно сообщил, что оккупанты готовят эшелонированную оборону на севере полуострова Крым.