Россияне подумали, что идем в наступление, и начали бежать, – боец ВСУ рассказал курьезную историю

Российская армия так боится контрнаступательных действий ВСУ, что готова бросаться наутек в любую минуту. Оккупанты волнуются, что в нужный момент у них не будет времени спастись.

Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ Евгений Карась. По его словам, так поведение россиян указывает на их трусость.

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Почему россиянам так страшно

Евгений Карась сообщил, что сейчас ситуация на линии фронта играет на руку ВСУ.

"Мы сейчас выбираем, где нам "пошалить", а россияне боятся, что украинцы будут наступать", – пояснил он.

Россиянам становится плохо только от вида украинского танка. Подобные ситуации на поле боя происходили с ними уже неоднократно.

В одной точке, где мы начали бомбить подонков, они через поле стали просто убегать, потому что подумали, что это подготовка к наступлению,

– отметил украинский защитник.

Смелости у российских военных точно не позавидуешь.

Евгений Карась рассказал, как оккупанты реагируют на украинских военных накануне контрнаступления: смотрите видео

Контрнаступление глазами россиян

Евгений Карась добавил, что у россиян есть признаки психоза. Они убеждены, что им не уберечься от "большого натовского наступления на ABRAMS с немецкими крестами".

Российские военные боятся, что эта техника просто раздавит их вместе с бутылками в руках. Такая позиция окупантов очень радует украинских защитников.

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