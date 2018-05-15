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Украинское предприятие кормит российских политиков, – волонтеры

201 Читати новину українською
Гривны
Гривны / 24 канал

Одно из крупнейших в Украине предприятий по производству растительных масел и шротов – "Пологовский маслоэкстракционный завод", который принадлежит дочери российского депутата – организовало сложную схему для уклонения от уплаты налогов.

Об этом сайту "24" сообщили волонтеры из общественной организации "Оберег".

"Пологовский маслоэкстракционный завод", согласно официальным документам, принадлежит швейцарской компании Von Sass AG". Эта компания, в свою очередь, принадлежит гражданке Великобритании Светлане Новиковой.

Новикова является дочерью депутата областной думы от партии "Справедливая Россия" – Леонида Новикова. Именно он и является фактическим основателем и конечным бенефициаром фирмы "Von Sass AG". Партия "Справедливая Россия" открыто поддерживает боевиков "Л/ДНР", аннексию Крыма и в целом все действия Путина. Сам Новиков, при этом в 2014-м открыто поддержал захват полуострова и начал активные действия по установлению незаконной власти в Крыму.

Новиков организовал сложную систему уклонения от налогов продукции, экспортируемой заводом. Через ряд временных прокладок и обычных ям, российский предприниматель отмывает сотни миллионов гривен и переводит в конечном итоге на свою швейцарскую фирму, которая обеспечивает беззаботную жизнь его дочери в Англии,
– отметили волонтеры.

На уточняющий вопрос относительно деталей схем, в ГО "Оберег" отметили, что речь идет о контрактах на поставку, которые оформляются с использованием фиктивных субъектов хозяйствования. Экспортер получает "грязные" деньги от импортера-нерезидента (обычно он находится в офшорной зоне). Затем экспортер отправляет эти средства аффилированному посреднику или поставщику якобы за поставленный товар. Потом один из посредников/поставщиков исчезает (банкротство, фиктивный директор и т. п) не переводя в бюджет НДС, полученный от экспортера.

Напомним, ранее волонтеры озвучили опасения, что Украина может потерять предприятие "Мотор Сич", которое всегда входило в сферу интересов России.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Коррупция Украина – Россия Экспорт
Источник: 24 канал
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