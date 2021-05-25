На украинской границе остаются десятки тысяч войск России, – Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. В частности, они обсудили ситуацию в Украине.

Столтенберг заявил, что Россия оттянула от границ некоторые свои войска. Несмотря на это, десятки тысяч – еще остаются в Украине и вокруг нее.

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"Хотя Россия оттянула часть войск, десятки тысяч остаются в Украине и вокруг нее, а также значительное количество оружия", – подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг: ограничение судоходства – схемы агрессивных действий России

Кроме этого, по его словам, Россия продолжает ограничивать судоходство в Черном море, в том числе вблизи Керченского пролива.

Это часть схемы агрессивных действий, которые вызывают серьезные беспокойства,

– он отметил.

Столтенберг добавил, что Альянс будет оставаться бдительным, продолжать усиливать сдерживание и оборону и поддерживать своих партнеров.

Русские войска у границ: коротко

Информация о том, что Россия стягивает свои войска под видом учений у границ с Украиной, появилась в марте.

Соответствующие видео с техникой появилось доступным в сети.

В конце апреля Россия сказала, что отводит от границ войска. Однако, значительная их часть до сих пор остается у границ.

Министерство обороны Украины сообщило, что вооруженные силы России продолжают наращивать боеспособность на Донбассе.