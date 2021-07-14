Интерсити Харьков – Геническ начнет курсировать уже 17 июля. Билеты уже есть в продаже.

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Как будет курсировать поезд

Поезд будет отправляться из Харькова в 6:29 утра и прибывать к морю в 13:26. Из Геническа он будет отправляться в 14:04 и будет прибывать в Харьков в 21:34.

Также поезд будет останавливаться на станциях:

Лозовая

Павлоград

Синельниково

Запорожье

Мелитополь

Новоалексеевка.

Стоимость билета за проезд в вагоне первого класса составит 513 гривен. Проезд в вагоне второго класса обойдется пассажирам в 360 гривен.

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