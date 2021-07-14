Интерсити Харьков – Геническ начнет курсировать уже 17 июля. Билеты уже есть в продаже.
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Как будет курсировать поезд
Поезд будет отправляться из Харькова в 6:29 утра и прибывать к морю в 13:26. Из Геническа он будет отправляться в 14:04 и будет прибывать в Харьков в 21:34.
Также поезд будет останавливаться на станциях:
- Лозовая
- Павлоград
- Синельниково
- Запорожье
- Мелитополь
- Новоалексеевка.
Стоимость билета за проезд в вагоне первого класса составит 513 гривен. Проезд в вагоне второго класса обойдется пассажирам в 360 гривен.
Новые поезда к морю, которые появились этим летом
- В начале июня Укрзализныця запустила аж 11 новых поездов к Черному и Азовскому морям.
- Также Укрзализныця возобновила курсирование поездов Днепр – Бердянск и Кривой Рог – Бердянск.
- С 1 июля по нечетным числам курсирует поезд Житомир – Одесса через Винницу.
- С 12 июля 2021 года начал курсировать поезд Кременчуг, Полтава, Харьков – Бердянск.