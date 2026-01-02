Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность", пишет 24 Канал.

Какую улицу назовут в честь Андрея Парубия?

В Киеве состоялся опрос о переименовании одной из улиц столицы в честь народного депутата и экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Речь идет об участке вдоль Мариинского парка – от улицы Грушевского до Парковой дороги.

Соответствующее решение поддержало 57% участников общественного опроса на портале и в приложении "Киев Цифровой".

Лидер партии ЕП в Киевсовете Марина Порошенко отметила, что переименование улицы в центре города станет символом благодарности Андрею Парубию.

Он был человеком, который сделал весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, играл важную роль во время Революции Достоинства и в вопросах национальной идентичности. Его деятельность – это пример служения государству, ответственности и преданности Украине,

– отметила Порошенко.

Что известно о смерти Андрея Парубия?