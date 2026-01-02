Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность", пишет 24 Канал.
Смотрите также В центре Киева может появиться улица в честь Андрея Парубия: начался опрос
Какую улицу назовут в честь Андрея Парубия?
В Киеве состоялся опрос о переименовании одной из улиц столицы в честь народного депутата и экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия.
Речь идет об участке вдоль Мариинского парка – от улицы Грушевского до Парковой дороги.
Соответствующее решение поддержало 57% участников общественного опроса на портале и в приложении "Киев Цифровой".
Лидер партии ЕП в Киевсовете Марина Порошенко отметила, что переименование улицы в центре города станет символом благодарности Андрею Парубию.
Он был человеком, который сделал весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, играл важную роль во время Революции Достоинства и в вопросах национальной идентичности. Его деятельность – это пример служения государству, ответственности и преданности Украине,
– отметила Порошенко.
Что известно о смерти Андрея Парубия?
Парламентария убили 30 августа 2025 года во Львове. Нападавший был одет как курьер Glovo. Он сделал 7 выстрелов.
Руководитель львовской экстренной медпомощи объяснил, что на момент приезда медиков уже наступила биологическая смерть. Ранения, которые получил Парубий, были несовместимы с жизнью.
Подозреваемого в убийстве депутата Андрея Парубия, 52-летнего Михаила Сцельникова, 24 октября суд оставил под стражей без права на залог. Мужчину подозревают в государственной измене, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. Преступник заявил, что это была его "личная месть украинской власти", и намекнул, что жертвой мог стать экс-президент Петр Порошенко.