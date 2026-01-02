Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність", пише 24 Канал.

Дивіться також У центрі Києва може з'явитися вулиця на честь Андрія Парубія: розпочалося опитування

Яку вулицю назвуть на честь Андрія Парубія?

У Києві відбулось опитування щодо перейменування однієї з вулиць столиці на честь народного депутата та ексголови Верховної ради України Андрія Парубія.

Мовиться про ділянку вздовж Маріїнського парку – від вулиці Грушевського до Паркової дороги.

Відповідне рішення підтримало 57% учасників громадського опитування на порталі та в застосунку "Київ Цифровий".

Лідерка партії ЄП у Київраді Марина Порошенко наголосила, що перейменування вулиці у центрі міста стане символом вдячності Андрію Парубію.

Він був людиною, яка зробила вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, відігравала важливу роль під час Революції Гідності та в питаннях національної ідентичності. Його діяльність – це приклад служіння державі, відповідальності та відданості Україні,

– зазначила Порошенко.

Що відомо про смерть Андрія Парубія?