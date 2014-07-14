Ультиматум для России, 100-процентные пошлины и критика Путина: резонансные заявления Трампа
Вечером 14 июля Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений относительно войны в Украине. Он раскритиковал Путина и поставил россиянам условие. 24 Канал собрал все детали.
Интересно, что в этот день Украину посетил Кит Келлог. А во время заявлений американского президента тревога добралась уже Киевщины, там уже работала ПВО.
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Что сказал Трамп об Украине и России 14 июля?
Предположительно, тарифы коснутся не только России, но и ее торговых партнеров. В то же время Трамп не уверен, что законопроект о санкциях против России нужен. Трамп заявил, что Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Еще одним заявлением Трампа в отношении Путина стало такое: "Германия и другие страны хотят зайти очень далеко в отношении войны в Украине. Путину нужно спасать свою экономику и свою страну". Путин – крутой парень. Он обманул многих людей. Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня, Но на вопрос, как далеко он готов зайти, если в ближайшие дни снова будут обстрелы, Трамп не ответил. О желании мира со стороны Киева заговорил Марк Рютте. Американский президент ответил, что соглашается. "Многие люди гибнут из-за того, что можно решить", – добавил он. "Вы хотите, чтобы Украина имела то, что ей нужно, но вы хотите, чтобы европейцы платили за это – вполне логично", – сказал госсекретарь НАТО. Это "Пэтриот", это все. Они очень скоро прибудут в Украину. Некоторые прибудут в течение нескольких дней, Судя по контексту, речь о переброске этого ПВО из другой страны. США потратили на войну в Украине около 350 миллиардов долларов и "хотят, чтобы она закончилась". Сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем поставлять им оружие, а они будут платить за него. США не будут делать никаких платежей. Мы не покупаем его, но мы будем его производить, а они будут платить за него. В то же время среди заявлений Трампа прозвучали слова "НАТО заплатит за все, США не будут платить". Вероятно, подробнее о договоренностях сообщат позже. Лидер США заметил: слышал много разговоров Путина о мире, но как только он кладет трубку после разговора с диктатором, как по Украине снова летят ракеты. Я прихожу домой и говорю жене, что говорил с Путиным и у нас был замечательный разговор. Она говорит: "Да неужели? Еще один город обстреляли", Я очень недоволен Россией... Мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней, это очень просто. И тарифы будут минимум 100%. Трамп встретился с Марком Рютте в Белом доме и сделал резонансные заявления о России.
"Путин должен спасать свою страну"
"Путин обманул многих, но не меня"
– сказал Трамп.
Трамп согласен, что Украина хочет мира
Рютте поддержал идею Трампа об уплате за оружие
17 ЗРК Patriot готовят к отправке в Украину
– сообщил Трамп.
США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Наше государство будет платить за оружие
Путин только болтает о мире
– уточнил Трамп.
Если мирного соглашения не будет в течение 50 дней, Россию ждут огромные пошлины
Предположительно, тарифы коснутся не только России, но и ее торговых партнеров.
В то же время Трамп не уверен, что законопроект о санкциях против России нужен.
Трамп заявил, что Украина получит вооружение на миллиарды долларов.
Еще одним заявлением Трампа в отношении Путина стало такое: "Германия и другие страны хотят зайти очень далеко в отношении войны в Украине. Путину нужно спасать свою экономику и свою страну".
Путин – крутой парень. Он обманул многих людей. Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня,
Но на вопрос, как далеко он готов зайти, если в ближайшие дни снова будут обстрелы, Трамп не ответил.
О желании мира со стороны Киева заговорил Марк Рютте. Американский президент ответил, что соглашается.
"Многие люди гибнут из-за того, что можно решить", – добавил он.
"Вы хотите, чтобы Украина имела то, что ей нужно, но вы хотите, чтобы европейцы платили за это – вполне логично", – сказал госсекретарь НАТО.
Это "Пэтриот", это все. Они очень скоро прибудут в Украину. Некоторые прибудут в течение нескольких дней,
Судя по контексту, речь о переброске этого ПВО из другой страны.
США потратили на войну в Украине около 350 миллиардов долларов и "хотят, чтобы она закончилась".
Сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем поставлять им оружие, а они будут платить за него. США не будут делать никаких платежей. Мы не покупаем его, но мы будем его производить, а они будут платить за него.
В то же время среди заявлений Трампа прозвучали слова "НАТО заплатит за все, США не будут платить". Вероятно, подробнее о договоренностях сообщат позже.
Лидер США заметил: слышал много разговоров Путина о мире, но как только он кладет трубку после разговора с диктатором, как по Украине снова летят ракеты.
Я прихожу домой и говорю жене, что говорил с Путиным и у нас был замечательный разговор. Она говорит: "Да неужели? Еще один город обстреляли",
Я очень недоволен Россией... Мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней, это очень просто. И тарифы будут минимум 100%.
Трамп встретился с Марком Рютте в Белом доме и сделал резонансные заявления о России.