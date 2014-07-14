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24 Канал Новости Украины Ультиматум для России, 100-процентные пошлины и критика Путина: резонансные заявления Трампа
14 июля, 19:15
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Ультиматум для России, 100-процентные пошлины и критика Путина: резонансные заявления Трампа

Ирина Чеботникова

Вечером 14 июля Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений относительно войны в Украине. Он раскритиковал Путина и поставил россиянам условие. 24 Канал собрал все детали.

Интересно, что в этот день Украину посетил Кит Келлог. А во время заявлений американского президента тревога добралась уже Киевщины, там уже работала ПВО.

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Что сказал Трамп об Украине и России 14 июля?

 

Предположительно, тарифы коснутся не только России, но и ее торговых партнеров.

В то же время Трамп не уверен, что законопроект о санкциях против России нужен.

Трамп заявил, что Украина получит вооружение на миллиарды долларов.

"Путин должен спасать свою страну"

Еще одним заявлением Трампа в отношении Путина стало такое: "Германия и другие страны хотят зайти очень далеко в отношении войны в Украине. Путину нужно спасать свою экономику и свою страну".

"Путин обманул многих, но не меня"

Путин – крутой парень. Он обманул многих людей. Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня, 
– сказал Трамп.

Но на вопрос, как далеко он готов зайти, если в ближайшие дни снова будут обстрелы, Трамп не ответил.

Трамп согласен, что Украина хочет мира

О желании мира со стороны Киева заговорил Марк Рютте. Американский президент ответил, что соглашается.

"Многие люди гибнут из-за того, что можно решить", – добавил он.

Рютте поддержал идею Трампа об уплате за оружие

"Вы хотите, чтобы Украина имела то, что ей нужно, но вы хотите, чтобы европейцы платили за это – вполне логично", – сказал госсекретарь НАТО.

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Это "Пэтриот", это все. Они очень скоро прибудут в Украину. Некоторые прибудут в течение нескольких дней, 
– сообщил Трамп.
 

Судя по контексту, речь о переброске этого ПВО из другой страны.

США потратили на войну в Украине около 350 миллиардов долларов и "хотят, чтобы она закончилась".

США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Наше государство будет платить за оружие

Сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем поставлять им оружие, а они будут платить за него. США не будут делать никаких платежей. Мы не покупаем его, но мы будем его производить, а они будут платить за него.

В то же время среди заявлений Трампа прозвучали слова "НАТО заплатит за все, США не будут платить". Вероятно, подробнее о договоренностях сообщат позже.

Путин только болтает о мире

Лидер США заметил: слышал много разговоров Путина о мире, но как только он кладет трубку после разговора с диктатором, как по Украине снова летят ракеты.

Я прихожу домой и говорю жене, что говорил с Путиным и у нас был замечательный разговор. Она говорит: "Да неужели? Еще один город обстреляли", 
– уточнил Трамп.

Если мирного соглашения не будет в течение 50 дней, Россию ждут огромные пошлины

Я очень недоволен Россией... Мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней, это очень просто. И тарифы будут минимум 100%.

Трамп встретился с Марком Рютте в Белом доме и сделал резонансные заявления о России.