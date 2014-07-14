Ультиматум для России, 100-процентные пошлины и критика Путина: резонансные заявления Трампа

Вечером 14 июля Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений относительно войны в Украине. Он раскритиковал Путина и поставил россиянам условие. 24 Канал собрал все детали.

Интересно, что в этот день Украину посетил Кит Келлог. А во время заявлений американского президента тревога добралась уже Киевщины, там уже работала ПВО.

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Что сказал Трамп об Украине и России 14 июля?