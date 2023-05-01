"За детишек Умани": в Воздушных силах показали штурмовик Су-25, заряженного на месть
Источник:Николай Олещук
Воздушные силы Украины вооружили штурмовик Су-25 американскими ракетами Zuni. Они отомстят оккупантам за ракетные удары по Умани.
Под утро 28 апреля россияне совершили очередную массированную ракетную атаку. Одна из ракет попала в многоэтажку в Умани. В результате обстрела погибли 23 человека, среди которых – 6 детей. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал фото штурмовика Су-25, который уже зарядили на месть.
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Ракеты мести за детей Умани
Олещук в сети опубликовал фотографии с вооруженным штурмовиком Су-25. Особенность состоит в том, что ракетами мести стали американские Zuni. США анонсировали их передачу в январе 2023 года. Американские ракеты обладают в несколько раз большей дальностью, чем советские С-8, что существенно повышает возможности украинской штурмовой авиации.
Горите в аду, изверги!
– подписал фотографию штурмовика Олещук.
Штурмовик Су-25, заряженный на месть / Фото Николая Олещука
В Воздушных "ракеты мести" также подписали. На опубликованных в сети фотографиях видно, что одна из них – "за детишек Умани и жителей Умани", а другая – за российские преступления.
Оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Умани: что известно
- Около 04:30 одна из ракет, которыми оккупанты атаковали территорию Украины 28 апреля, попала в многоэтажку в Умани. Спасательно-поисковая операция завершилась только на следующий день, 29 апреля, около 16:00.
- Хотя поисковая операция завершилась, одна женщина до сих пор считается пропавшей без вести. Однако министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что исчезли две женщины.
- Церемония прощания с 5 погибшими состоялась 30 апреля. Общество простилось с Наталией Ремез, Ульяной Тройчук, Светланой Коренной, Софией Шульгой и Кириллом Писаревым.