Отправился на концерт кобзона: в россии умер главный редактор "любимой газеты" путина
В последние месяцы в россии участились смерти приближенных к кремлю приспешников. Теперь стало известно о гибели пропагандиста, руководившего редакцией газеты "Комсомольская правда".
Не успели все как следует порадоваться гибели гауляйтера сальдо, как 14 сентября российские СМИ сообщили о смерти владимира сунгоркина. Русский был главным редактором "любимого издания" путина.
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Одно из самых главных пропагандистских медиа кремля
Газета "Комсомольская правда" всегда обслуживала интересы русской верхушки. С начала агрессии россии против Украины СМИ регулярно в своих статьях дегуманизовало украинцев, распространяло фейки об украинских военных и разжигало вражду.
Смерть главного редактора сунгоркина, безусловно, является трагедией для кремля.
В эфире радио "Комсомольская правда" даже звучали призывы организовывать концлагеря для украинских учителей. Об этом сообщал на своем канале в ютубе журналист Денис Казанский.
Парад смертей россиян
После начала "военной операции" людей, приближенных к кремлю, ожидают неудачи:
- в начале полномасштабного наступления умер одиозный украинофоб жириновский;
- летом при загадочных обстоятельствах отправился на концерт к кобзону один из создателей "Панцирей" и "Тунгуски" Дмитрий Коноплев;
- в машине взорвалась дочь идеолога "русского мира" дугина;
- от "мощной" российской медицины умер псевдожурналист Дмитрий Литовкин;
- В конце лета стало известно о смерти последнего диктатора советской империи Горбачева.
Достойно внимания – погибших россиян будет больше: смотрите видео