Подрыв авто с чиновниками в Белгородской области: один из руководителей региона умер в больнице
Российские СМИ сообщают, что после тяжелых травм в больнице умер руководитель одной из общин Белгородской области. Он подорвался в результате наезда на мину несколько дней назад.
Кроме него во время взрыва пострадали и другие пассажиры автомобиля – часть имеет тяжелые травмы. Россияне регулярно наращивают плотность мино-взрывных устройств на границе, что, вероятно, привело к таким последствиям.
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Гибель российского чиновника
В результате наезда на мину в Белгородской области погиб заместитель председателя Краснояружского района Игорь Бородаенко. Известно, что инцидент произошел 13 декабря. Российского чиновника сразу оперативно госпитализировали с частичной ампутацией ног в тяжелом состоянии, однако спасти не удалось.
Последствия наезда автомобиля на мину в Белгородской области / российские СМИ
Также в автомобиле находились еще два человека – глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. У Пащенко диагностировали минно-взрывную травму и разрыв раны мягких тканей головы. Водитель же получил только сотрясение мозга и закрытую травму органов грудной клетки и брюшной полости.
Гибель предателей Украины
- Во временно оккупированном Луганске 6 декабря загорелся автомобиль возле стадиона "Авангард". Впоследствии стало известно о подрыве автомобиля депутата так называемого "народного совета лнр" Олега Попова. Впоследствии стало известно, что за операцией стоит Служба безопасности Украины – он активно участвовал в агрессии против Украины.
- В тот день, прямо на День святого Николая в Подмосковье нашли мертвым государственного предателя Украины Илью Киву. Сначала росСМИ писали, что на правом виске у него обнаружили резаную рану, а на левой части лица якобы обнаружили гематому. Впоследствии они признали, что в него стреляли. Ликвидировали Илью Киву СБУ – его маршруты долго выслеживали.
- Также в Луганске недавно взорвали Михаила Филипоненко, которого назначили руководить "народной милицией лнр". По информации СМИ, в его автомобиле была заложена взрывчатка. Вполне вероятна версия о подрыве коллаборанта своими же.