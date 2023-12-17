На границе в Польше умер украинский водитель: в генконсульстве рассказали детали трагедии
16 декабря стало известно, что на польско-украинской границе одному из водителей грузовика стало плохо. Мужчину спасти не удалось.
Водителю украинского грузовика, который недавно умер, стало плохо в месте обслуживания пассажиров Грушовице на автомагистрали A4. Об этом рассказал генконсул Украины в Люблине Олег Куць.
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Умер в больнице
По словам генконсула, украинец почувствовал боль в груди и обратился за помощью. Ему вызвали скорую. Во время ожидания медиков водитель потерял сознание, поэтому прибывшие врачи начали реанимировать мужчину на месте происшествия. Затем украинца доставили в больницу в Перемышле, где он умер . Генконсул подчеркнул, что медики исключили причастность третьих лиц к смерти водителя.
Олег Куць отметил, что это дело находится на контроле украинских консулов.Справка : Умершему водителю было 38 лет Он работал в компании Кременчуга. Мужчина зарегистрировался на пересечение границы в пункте пропуска "Корчева-Краковец".
Напомним, что это уже третий случай смерти украинского водителя на границе с Польшей с ноября 2023 года, когда польские перевозчики заблокировали движение грузовиков из Украины.
Так, 11 ноября в Польше на парковке возле пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" скончался 54-летний водитель. 23 ноября ноября на польской стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец" умер еще один украинский водитель грузовика.
В ГПСУ заявили, что по состоянию на 16 декабря в очереди на въезд в Украину находятся 2400 грузовиков.
Блокировка границы между Украиной и Польшей: что известно
- 6 ноября польские перевозчики перекрыли движение грузовиков из Украины через три КПП "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчёва", "Рава-Русская - Гребенное". С 27 ноября они начали блокировать четвертый пункт пропуска – "Медика – Шегини".
- Митингующие потребовали отмены "транспортного безвиза", который ввела Еврокомиссия для водителей из Украины с началом полномасштабного вторжения.
- Мининфраструктуры Польши и Минвосстановление Украины разработали план деблокады границы. Он состоит из трёх пунктов. Один из них уже воплотили – открыли пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" для проезда пустых грузовиков.
- Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна официально потребует отмены "транспортного безвиза". В Еврокомиссии раскритиковали действия польского правительства и выразили надежду, что им удастся найти общий язык с новым.
- 11 декабря для грузовиков заработал пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Впрочем, польские забастовщики снова угрожают его перекрыть с 18 декабря. Эта блокада может продлиться до 8 марта.
- 13 декабря новым премьером Польши стал Дональд Туск. Ранее политик заявлял, что в случае своего избрания главой правительства он разблокирует границу с Украиной.