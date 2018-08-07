17:15
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Публикации Статьи
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера

119 Читати новину українською
Умер Игорь Славинский: биография актера
Умер Игорь Славинский: биография актера / Фото из открытых источников

Народный артист Украины, актер и режиссер Театра на Подоле Игорь Славинский умер 6 августа в 66 лет из-за продолжительной болезни. Кем был и чем он жил – читайте в материале 24 канала.

Биография Игоря Славинского

Игорь Николаевич родился и вырос в Киеве. Дважды закончил Киевский национальный университет театра: как актер и как режиссер. Начал работать в театре 31 год назад.

Читайте также: Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский: подробности

За свою жизнь сменил только два театра (Театр российской драмы имени Леси Украинки и Молодой театр), пока оказался в Киевском драматическом театре на Подоле. Там стал ведущим актером, а с 2008 — и режиссером-постановщиком. Творил как для взрослых, так и для детей.

Ігор Славинський

Игорь Славинский проработал в театре 31 год

Кроме того, преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения Карпенко-Карого.

2005 перенес операцию на сердце, ему поставили искусственный клапан. С тех пор имел слабое здоровье.

Недавняя летняя рабочая поездка в Николаев оказалась роковой – последней, сообщил театральный критик Олег Вергелис.

"Организм не выдержал нагрузки, напряжения, жары. Не выдержал страстного "бега" по кругу. А в родном Театре на Подоле он уже начал работу над булгаковским "Бегом" с его причудливыми снами. И можно только представить, какой был бы этот спектакль. Но теперь он и сам стал частью наших театральных снов", – рассказал критик изданию DT.UA.

Режиссерские постановки Славинского: в Театре на Подоле

  • "Люксембурский сад" за Й. Бродским,
  • "Мертвые души" М. Булгакова,
  • "... и я приду по ваши души ..." за В. Висоцким,
  • "Контрабас" П. Зюскинда,
  • "Левушка" А. Крым,
  • "Шерри-бренди" по О. Мандельштаму,
  • "Любовь мотивы старинные ..." за М. Цветаевой.

В Молодом театре: 

  • "Синий автомобиль" — за Я. Стельмахом, В театре "Созвездие":
  • "В Барабанном переулке" за Б. Окуджавой,
  • "Скабка" за Ф. Саган,
  • "Сватовство по-деревенски" — за Б.Шоу,
  • Театральна трилогия: "Серебряный век" , "Конец прекрасной эпохи", "Парнас дыбом",

Ігор СлавинськийПеред смертью Славинский начал работу над "Бегом" Булгакова

Награды Игоря Славинского:

  • Дважды лауреат теле- кинофорума стран СНГ в Ялте, 
  • Лауреат Всеукраинского телевизионного конкурса на лучшую программу для детей "Хрустальные источники" ( "Вечерняя сказка"),
  • Лауреат "Киевской пекторали" - за лучшую камерный спектакль 2003 года - "Парнас дыбом",
  • Лауреат "Киевской пекторали" - как лучший режиссер, и за лучшие спектакли 2010 года - "Мертвые души" и "Люксембургский сад", В том же году за эти представления получил театральную премию им. Амвросия Бучмы,
  • Был номинирован "За лучшую детскую программу" Всеукраинского телевизионного конкурса "Золотая эра",
  • В течение 1990-2004 годов принимал участие в фестивалях - дважды в Бресте (Беларусь), Греции, Риме (Италия), на Кипре, Финляндии (Дни Киева в Тампере), трижды на фестивале в Эдинбурге, дважды в Кардиффе (Уэльс), дважды в Каире (Египет)
  • в Украине: в Херсоне - "Мельпомена Таврии", в Феодосии - "Крымский ковчег" (Симферополь), трижды во Львове - "Золотой Лев".
  •  

Цитаты Игоря Славинского:

  • Неистовствую режиссурой. Даже перестал играть в спектаклях нашего театра, потому что это две разные профессии: актер и режиссер. Были в моей практике спектакли, где я это совмещал, то есть играл в собственных постановках. Это требует слишком много сил. Потому что нужно отключиться от себя как от актера: поставить спектакль. И надо отключить себя как режиссера на сцене, когда ты играешь, потому что должен быть актером, а не режиссировать вокруг себя.
     
  • Я получаю удовольствие от создания спектакля, процесса постановки, поисков ключа к сердцам зрителей, потому что это моя главная цель - вызвать эмоции в зале.

Ігор СлавинськийИгорь Славинский – обладатель многочисленных театральных премий

  • Декламация – моя давняя страсть. Недавно стоим с коллегами в фойе нашего театра перед вечерним спектаклем, пьем кофе. Вдруг меня прорывает и я начинаю читать стихи, подстрекаемый просьбами "А прочитай еще это ...". Завелся, как на сцене.

  • В 2005 году мне сделали операцию на сердце, врезали искусственный клапан и память ухудшилась. Но я это преодолеваю. Как происходит запоминание, какой включается механизм – я никогда не мог отследить. Молодым актером приходил на репетиции и через три-четыре репетиции знал текст всех персонажей.

  • Когда берешь материал, ты в него влюбляешься. Иначе нет смысла браться. А когда начинаешь критиковать автора: "Ой, что это он тут написал?", Все, надо сворачиваться.

  • Я не могу просчитывать успех. Хотя есть опыт в анализе, в умении драматургию расщепить, собрать, раскрутить. Я понимаю, за какую ниточку дернуть. Но это не является гарантией успеха.
  • Больших спектаклей я поставил всего три, остальные - на камерной сцене. Здесь скрыться актеру негде, все - правда, здесь можно протянуть руку и коснуться актера.
  • У меня есть мучительный "пунктик": я никак не могу понять нашу власть. Ей не нужно искусство. Чиновники, курирующие культуру, говорят: "Зачем театры? Они не приносят прибыли". Это возмущает до глубины души. Да, был период девяностых годов, когда театр побежал за злободневной газетной статьей. Опустели залы. Мы это пережили. Сейчас залы полные, зритель голосует деньгами и ногами, хочет видеть это искусство. А государство на театры плюет.
     
  • Себя как режиссера мне трудно оценивать. Мне нравится этим заниматься, вот и все. Вообще, в любой профессии надо работать с удовольствием.

Читайте также: Наилучшие цитаты Киры Муратовой про кино, любовь и искусство

Автор: Екатерина Петренко
Теги: LifeStyle Публикации Статьи Новости Киева Потери Исскусство Новости культуры
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Регистрация автомобиля в 2018 году: сколько платить
 5 января , 14:00
Что надо знать о вручении повесток во время очередной волны мобилизации
 24 июня 2015 , 16:30
Изменения в возмещении НДС: что об этом нужно знать
 15 февраля 2017 , 20:01
Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
 16 июня , 11:30
Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
 8 августа , 18:00
Цирковой переворот: что общего между Порошенко и генералом Скоропадским
 29 апреля , 11:41
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук