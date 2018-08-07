Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера

Народный артист Украины, актер и режиссер Театра на Подоле Игорь Славинский умер 6 августа в 66 лет из-за продолжительной болезни. Кем был и чем он жил – читайте в материале 24 канала.

Биография Игоря Славинского

Игорь Николаевич родился и вырос в Киеве. Дважды закончил Киевский национальный университет театра: как актер и как режиссер. Начал работать в театре 31 год назад.

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За свою жизнь сменил только два театра (Театр российской драмы имени Леси Украинки и Молодой театр), пока оказался в Киевском драматическом театре на Подоле. Там стал ведущим актером, а с 2008 — и режиссером-постановщиком. Творил как для взрослых, так и для детей.

Игорь Славинский проработал в театре 31 год

Кроме того, преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения Карпенко-Карого.

2005 перенес операцию на сердце, ему поставили искусственный клапан. С тех пор имел слабое здоровье.

Недавняя летняя рабочая поездка в Николаев оказалась роковой – последней, сообщил театральный критик Олег Вергелис.

"Организм не выдержал нагрузки, напряжения, жары. Не выдержал страстного "бега" по кругу. А в родном Театре на Подоле он уже начал работу над булгаковским "Бегом" с его причудливыми снами. И можно только представить, какой был бы этот спектакль. Но теперь он и сам стал частью наших театральных снов", – рассказал критик изданию DT.UA.

Режиссерские постановки Славинского: в Театре на Подоле

"Люксембурский сад" за Й. Бродским,

"Мертвые души" М. Булгакова,

"... и я приду по ваши души ..." за В. Висоцким,

"Контрабас" П. Зюскинда,

"Левушка" А. Крым,

"Шерри-бренди" по О. Мандельштаму,

"Любовь мотивы старинные ..." за М. Цветаевой.

В Молодом театре:

"Синий автомобиль" — за Я. Стельмахом, В театре "Созвездие":

"В Барабанном переулке" за Б. Окуджавой,

"Скабка" за Ф. Саган,

"Сватовство по-деревенски" — за Б.Шоу,

Театральна трилогия: "Серебряный век" , "Конец прекрасной эпохи", "Парнас дыбом",

Перед смертью Славинский начал работу над "Бегом" Булгакова

Награды Игоря Славинского:

Дважды лауреат теле- кинофорума стран СНГ в Ялте,

Лауреат Всеукраинского телевизионного конкурса на лучшую программу для детей "Хрустальные источники" ( "Вечерняя сказка"),

Лауреат "Киевской пекторали" - за лучшую камерный спектакль 2003 года - "Парнас дыбом",

Лауреат "Киевской пекторали" - как лучший режиссер, и за лучшие спектакли 2010 года - "Мертвые души" и "Люксембургский сад", В том же году за эти представления получил театральную премию им. Амвросия Бучмы,

Был номинирован "За лучшую детскую программу" Всеукраинского телевизионного конкурса "Золотая эра",

В течение 1990-2004 годов принимал участие в фестивалях - дважды в Бресте (Беларусь), Греции, Риме (Италия), на Кипре, Финляндии (Дни Киева в Тампере), трижды на фестивале в Эдинбурге, дважды в Кардиффе (Уэльс), дважды в Каире (Египет)

в Украине: в Херсоне - "Мельпомена Таврии", в Феодосии - "Крымский ковчег" (Симферополь), трижды во Львове - "Золотой Лев".



Цитаты Игоря Славинского:

Неистовствую режиссурой. Даже перестал играть в спектаклях нашего театра, потому что это две разные профессии: актер и режиссер. Были в моей практике спектакли, где я это совмещал, то есть играл в собственных постановках. Это требует слишком много сил. Потому что нужно отключиться от себя как от актера: поставить спектакль. И надо отключить себя как режиссера на сцене, когда ты играешь, потому что должен быть актером, а не режиссировать вокруг себя.



Я получаю удовольствие от создания спектакля, процесса постановки, поисков ключа к сердцам зрителей, потому что это моя главная цель - вызвать эмоции в зале.

Игорь Славинский – обладатель многочисленных театральных премий

Декламация – моя давняя страсть. Недавно стоим с коллегами в фойе нашего театра перед вечерним спектаклем, пьем кофе. Вдруг меня прорывает и я начинаю читать стихи, подстрекаемый просьбами "А прочитай еще это ...". Завелся, как на сцене.

В 2005 году мне сделали операцию на сердце, врезали искусственный клапан и память ухудшилась. Но я это преодолеваю. Как происходит запоминание, какой включается механизм – я никогда не мог отследить. Молодым актером приходил на репетиции и через три-четыре репетиции знал текст всех персонажей.

Когда берешь материал, ты в него влюбляешься. Иначе нет смысла браться. А когда начинаешь критиковать автора: "Ой, что это он тут написал?", Все, надо сворачиваться.

Я не могу просчитывать успех. Хотя есть опыт в анализе, в умении драматургию расщепить, собрать, раскрутить. Я понимаю, за какую ниточку дернуть. Но это не является гарантией успеха.

Больших спектаклей я поставил всего три, остальные - на камерной сцене. Здесь скрыться актеру негде, все - правда, здесь можно протянуть руку и коснуться актера.

У меня есть мучительный "пунктик": я никак не могу понять нашу власть. Ей не нужно искусство. Чиновники, курирующие культуру, говорят: "Зачем театры? Они не приносят прибыли". Это возмущает до глубины души. Да, был период девяностых годов, когда театр побежал за злободневной газетной статьей. Опустели залы. Мы это пережили. Сейчас залы полные, зритель голосует деньгами и ногами, хочет видеть это искусство. А государство на театры плюет.



Себя как режиссера мне трудно оценивать. Мне нравится этим заниматься, вот и все. Вообще, в любой профессии надо работать с удовольствием.

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