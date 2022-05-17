Уничтожена БМП, детонация боекомплекта и жареные враги: сечеславцы "горячо" встретили россиян
17 мая 2022 , 16:02Читати новину українською
Вооруженные Силы Украины продолжают защищать нашу страну и уничтожать российских захватчиков. Удачно отработали по оккупантам наши сечеславцы.
Украинские защитники "поджарили" оккупантов
Пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады показала работу наших защитников на фронте. Отважные украинские воины сумели "поджарить" оккупантов.
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В результате удачной операции была уничтожена российская БМП-1 и произведена детонация боекомплекта.
Сечеславцы продолжают "горячо" встречать российских оккупантов. Результат – уничтоженная БМП-1, детонация боекомплекта и жареные враги,
– написали украинские воины и добавили эффектное видео работы.
Видео удачной работы украинских воинов
Безумные потери российских оккупантов
- Россия до сих пор не отказалась от своих циничных планов и продолжает войну против Украины. Героические Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу по всем направлениям.
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 17 мая уже ликвидировано около 28 тысяч российских военных. Россия потеряла более 1200 танков, 201 самолет и 167 вертолетов.
- Украинские защитники и защитницы удачно поработали в Запорожье, где сумели вывести из боя 53 оккупантов. Также ВСУ уничтожили немало вражеской техники.
- ВСУ удалось застать российских военных врасплох, когда те пытались преодолеть Северский Донец. Благодаря точному выстрелу артиллеристов ВСУ на дно реки пошли не только оккупанты, но и российский танк.
- По вражеской технике удачно отработали бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Они сбили российский беспилотник "Орлан-10".
- В течение 16 мая на Юге украинские военные нанесли более 100 поражений враждебным позициям. Было ликвидировано 29 оккупантов, танк и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".
- Также в течение 16 мая нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить 5 вражеских воздушных целей. В частности, был сбит один российский Су-25.
- В Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты потерпели неудачу на нескольких направлениях и отступили. Основные силы российские оккупанты бросили на Донецкое направление.
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