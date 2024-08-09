Внутренний хаос, – военный эксперт об уничтоженной колонне россиян в Курской области

В сети показали видео, как ночью 9 августа под Рыльском Курской области была уничтожена российская колонна военной техники. Это свидетельствует о хаосе в координации россиян по применению подразделений.

Уровень подготовки российских военных, которые находятся в Курской области, очень слабый. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Андрей Крамаров.

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"Это их внутренний хаос в координации по применению там подразделений, в частности, солдат-срочников, которым, например, дали качества командования. Возможно, несколько более опытных офицеров. Они плохо ориентируются на местности. Им командование не определило район обороны, как они должны до него добраться. Срочную службу они несут фактически в тылу", – сказал он.

Низкий уровень подготовки военных на Курщине

Андрей Крамаров отметил, что часть подразделений, которые должны были быть отправлены для продолжения давления на Востоке Украины, в частности, Донецкая область и Купянское направление, уже перебрасывают. Россияне жертвуют своим наступательным темпом на Востоке Украины, перебрасывая часть войск в Курскую область.

Эти разбитые колонны, массовые сдачи в плен можно увидеть из-за того, что окупантов застали врасплох. У них низкий уровень командования оперативно-тактического уровня или старших офицеров, которые не смогли весь ресурс тех же срочников собрать и определить им задачи на местности.

Единственные, кто пытались там принять бой, это были подразделения пограничных войск ФСБ, фактически российские пограничники. Но учитывая их довольно низкую численность, характер боевых действий, они выдержать не смогли и просто были вынуждены отступить,

– подчеркнул военный эксперт.

Что известно об этом

В сети показали видео, на котором, вероятно, видно момент атаки на российскую колонну военной техники. Это произошло в селе Октябрьское Рыльского района. По данным аналитиков, число погибших там может достигать до полутысячи солдат.

Скорее всего, по колонне отработали с HIMARS. Всего на кадрах с места происшествия видно 14 сожженных грузовиков. По словам главы ЦПД СНБО Андрея Коваленко, в грузовиках находились срочники.