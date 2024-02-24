Навел ракету на Дом офицеров в Виннице: на пораженном А-50 мог быть командир Боровиков

Недавно ГУР вместе с Воздушными силами ликвидировали вражеский самолет А-50, в результате чего погибли 10 оккупантов. Вероятно, среди них был Валерий Боровиков, которого обвиняли в причастности к наведению российской ракеты по Дому офицеров в Виннице.

По предварительной информации, среди тех, кто находился на борту во время его сбивания 23 февраля, было указано пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант. Отмечалось, что никто из них не выжил.

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Навел ракету на Дом офицеров

По данным NV, один из российских телеграм-каналов уверяет, что на борту сбитого А-50 мог быть командир Валерий Боровиков.

В феврале 2023 года OSINT-паблик Пчелы сообщал об ответственности Боровикова за наведение ракетного удара по Дому офицеров в Виннице 14 июля 2022 года, в результате которого погибли 27 человек, в том числе трое детей.

Установлено, что Боровиков - командир экипажа самолета А-50У Таганрог. Именно борт RF-94268 находился на белорусском аэродроме в Барановичах и активно работал с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину до апреля. Позже - 9 июля - этот борт вернулся в Беларусь. А уже 14 июля оккупантами был осуществлен ракетный удар по Виннице,

– отмечали аналитики.

Впрочем, пока официального подтверждения того, что Валерий Боровиков был на борту, нет.

Кого еще удалось ликвидировать

Предварительно, среди других погибших оккупантов были майор Александр Рулюк, майор Михаил Чанцев, капитан Сергей Васильев, старший лейтенант Александр Провалов, прапорщик Дмитрий Хрулев.

Также, к этому борту прикреплены офицеры Белов, Тельманов, Солдаткин и Федосов. Были ли они на борту в момент катастрофы пока неизвестно,

– говорится в сообщении.

По словам автора публикации, было сбито еще одно единичное изделие. На борту которого были чрезвычайно квалифицированные специалисты.

А теперь представьте лица экипажа нового А-50, который будет направлен на замену погибшим для работы в акватории Азовского моря. Не понятно, кого бояться больше, чужих или своих,

– добавил он.

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