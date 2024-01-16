На болотах страшный "вой": разговор с Даниловым об уничтожении А-50 и новых планах России

Украина 14 января над Азовским морем уничтожила российский самолет дальней радиолокационной слежки А-50. Также удалось подбить Ил-22. Это событие можно считать вторым после потопления крейсера "Москва".

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе разговора в эфире 24 Канала, заинтриговав, чем именно Украина могла уничтожить А-50 и повредить Ил-22. Также он прокомментировал накопление Россией определенных типов ракет.

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Детали уничтожения российских самолетов

Хочется у вас расспросить больше деталей уничтожения российских самолетов. Официально об этом уже сообщили в наших Вооруженных Силах. Возможно, у вас есть какая-то новая информация?

Я хочу только подтвердить, что нечего делать террористам в нашем небе. Наше небо будет защищено. Если там будут появляться те люди, которых мы сюда не приглашали, их обязательно наши Вооруженные Силы будут просто уничтожать. И то, что сегодня произошло, это необыкновенное событие. Я могу сказать, что это после "Москвы" (потопление российского крейсера – 24 Канал) – второе по значению впечатление таких очень фундаментальных вещей для России.

Поверьте, "на болотах" сейчас "вой" стоит страшный, потому что они даже представить себе не могли, что у нас есть способности делать такие вещи.

Есть предварительная информация, что на борту находился один из генералов Российской Федерации, но она требует уточнения. Если так будет, то они базировались именно на том аэродроме, с которого периодически вылетают эти бомбардировщики, которые уничтожают наших детей и инфраструктуру. Однако подчеркну еще раз, что надо иметь уточнения этой информации.

Вы говорите, что россияне даже представить не могли, что у нас есть способности на такие операции. Возникает вопрос, а чем могли мы уничтожить и повредить суда?

Я могу только сказать – тем, чем надо. Вы видите, что имеем возможности. Я не могу сейчас подчеркивать, какими средствами поражения это было сделано. Однако мой утренний разговор с генералом Лысюком не могу сказать, что поразил или удивил меня, но было очень приятно.

Операция готовилась в абсолютно закрытом режиме, она оказалась удачной.

Некоторые эксперты уже так осторожно предполагают, что это могло быть "дело рук" F-16.

Я думаю, что нет. Это точно не F-16. С F-16 еще надо нам немного подождать. Вы знаете, что процесс сейчас идет, он непростой, сложная техника. Наши военные делают все возможное и невозможное для того, чтобы как можно быстрее овладеть этой техникой. Я могу сказать, что успехи есть и они очень-очень мощные.

Надо подготовить еще дополнительную инфраструктуру и технический состав. Всеми этими вопросами сейчас занимаемся. F-16 обязательно будет в нашем небе, обязательно будет нас защищать. Однако тогда уже им вообще не будет здесь куда двигаться, потому что это уже другого уровня оружие. Оно точно не даст господствовать россиянам в небе.

В Минобороны заявляли, что Украина уже готовит аэродромы для истребителей F-16. Украинские летчики и инженеры обучаются на F-16 с августа 2023 года.

Если бы у нас было закрытое небо раньше, то точно бы достижения нашего контрнаступления были бы совсем-совсем другие.

Как продолжается процесс получения F-16

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что нет смысла торопиться с передачей самих F-16 пока не подготовлена необходимая инфраструктура и квалифицированный персонал. Можете ли вы немного подробнее рассказать, как продвигается этот процесс?

В этом процессе, кроме американской стороны, участвует еще определенное количество стран-членов НАТО. Я хочу сказать, что подготовка идет по тому графику и плану, который есть у нашей стороны. На сегодня никаких форс-мажоров там нет, но это сложный процесс.

Еще раз подчеркиваю, мы должны быть готовы к тому, что касается нашей инфраструктуры и технического состава. Непростая техника, но еще раз подчеркиваю, она обязательно будет в нашем небе. Мы обязательно сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы она как можно скорее появилась в нашем небе. И так обязательно будет.

С чем связаны новые массированные обстрелы

Мы видим, как в течение последних 2 – 3 недель россияне активизировали и интенсифицировали массированные ракетные обстрелы нашей территории. Насколько это связано с передачей F-16?

Это безумие (Россия – 24 Канал). Я не думаю, что они связывают атаки с передачей F-16. У них своя логика, своя тактика. Единственное, что я могу сказать, что президент нашей страны Владимир Зеленский на крайних заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего дал четкое задание, чтобы мы обязательно на каждую атаку агрессора отвечали соответствующим образом.

Определенные институты получили задание. Думаю, что в ближайшее время вы увидите еще приятные новости по уничтожению определенных объектов на России.

Все ради того, чтобы они прекратили то террористическое нашествие, которое они осуществляют на территории нашей страны. Кроме того, я хочу заметить, что сегодня (15 января – 24 Канал) трагический день для Днепра. Вы помните, что год назад террористы попали в жилой дом, погибли дети. Ни один их поступок не останется безнаказанным.

Год назад, 15 января, Россия попала ракетой в жилой дом . Тогда циничный удар врага унес жизни 46 человек, которые жили в этом здании. Тогда завалы разбирали всю ночь.

Звучали заявления в публичной плоскости о том, что ответ на российские обстрелы должен быть симметричным. Можем ли мы говорить о том, что целями на территории России могут стать и объекты критической или энергоинфраструктуры, как россияне это делали прошлой зимой с нашими городами?

Все, что используют российские военные, является обязательным для уничтожения. Если эти объекты используются российскими военными для подготовки – они обязательно должны быть уничтожены. Это цель, которая не проговаривается.

К большому сожалению, был определенный период времени, когда некоторые на Западе считали, что мы не имеем никакого права уничтожать россиян на их территории. Сейчас эта ситуация уже меняется кардинально.

Мы не будем ни у кого спрашивать, каким образом уничтожать собственным оружием тех террористов, в какой точке земного шара они бы ни находились. Они будут уничтожены.

Россияне накапливают ракеты

Относительно возможностей россиян уничтожать нас. Представитель нашей разведки Вадим Скибицкий рассказал, что оккупационная армия фактически получает в месяц около 115 – 130 стратегических ракет. Примерно столько же оперативно-тактических ракет другого класса, в частности Х-31, Х-59. Кроме того, уже 4 месяца россияне накапливают ракеты Х-101 и Калибр, с сентября их не применяли во время массовых ракетных обстрелов. К чему готовятся россияне в контексте обстрелов?

Они поменяли тактику, сейчас накапливают определенное количество ракет для того, чтобы осуществлять обстрелы. Однако наша противовоздушная оборона крепнет с каждым днем. Те задачи, которые получают наши военные от президента на заседаниях Ставки, они обязательно будут выполняться. Мы еще больше будем усиливать нашу противовоздушную оборону.

С учетом того, что наши друзья и партнеры понимают все вызовы, которые по состоянию на сегодня имеет наша страна именно в этой области, мы обязательно будем защищать наше небо, сколько бы они там ракет себе не изготавливали.

Я хочу обратить внимание, что они обращаются к другим странам-террористам. Вы знаете, что Иран помогает им, также помогает КНДР, которая стала на путь тоталитарного развития. Мы на все эти вызовы обязательно будем давать отпор. Способности у России победить нашу страну нет, не было и не будет. И мы это уже доказали всему миру.

Что касается нового вызова – баллистика от Северной Кореи. Сначала в Белом доме сообщили эту информацию, позже и уже генеральный прокурор Андрей Костин подтвердил, что именно баллистическими ракетами от Северной Кореи Россия обстреливала украинскую территорию. Вот этот новый вызов, насколько он серьезен для нас и насколько опасна баллистика от КНДР?

Я хочу заметить, что это говорит о немного другой ситуации. Это говорит о том, что у России уже нет возможности делать достаточное количество ракет. А относительно тех вызовов, которые имеет Корея – я не думаю, что это будет постоянное снабжение. Более того, напряжение в мире растет. У Путина будет все меньше партнеров, желающих ему помогать этим оружием.

Я больше, чем уверен, что там говорится о небольших объемах, потому что изготовление этих ракет – это очень сложно, непросто как технологически, так и по времени и сроку изготовления. Мы готовы к этим вызовам и это подтверждает, что у России способности самостоятельно справиться с этим вопросом нет.

Подтверждается ли информация, которую распространяли западные медиа о том, что Тегеран весной готовится передать Москве баллистические ракеты также?

Вы знаете, что на той территории сейчас разворачиваются совсем другие события. Насколько Иран будет способен помогать России или же он будет оставлять все на своей территории, с учетом тех вызовов, которые там обязательно будут – давайте будем смотреть. Мы готовимся и каждый день усиливается наша противовоздушная оборона.

Реально ли нападение с Беларуси на НАТО в 2025 году

В материале издания BILD говорилось о том, что НАТО готовится к войне с Россией. Там описывались очень конкретные и детальные сроки и рамки. Заявлялось непосредственно, что якобы вторжение может произойти уже в 2025 году. В НАТО, комментируя выход этого материала, заявляли уже, что речь шла о сценарии обучения. Насколько достоверным может быть этот документ, на который ссылаются журналисты?

В этом документе говорится о нападении с территории Беларуси. Если кто-кто будет продолжать наблюдать и не помогать нашей стране, то, как говорят, в мире все может происходить. Однако я думаю, что к тому времени Россия будет уже уничтожена, если наши друзья и партнеры будут занимать максимально активную позицию в отношении помощи нам именно с современным оружием поражений.

Мы готовы бороться с российской террористической институцией, мы готовы их уничтожать, нам просто нужна помощь.

Если некоторые страны в дальнейшем будут "из угла" наблюдать, чем это все будет заканчиваться – тогда, еще раз подчеркиваю, в мире может все происходить, но я в это не верю.

Еще раз подчеркиваю, мы точно одержим победу над этим агрессором. Будет трудно, будет сложно, но мы точно будем победителями в этой войне.

Помощь от США

Сейчас таким немного "подвешенным" остается вопрос дальнейшей поддержки Украины, в частности со стороны Соединенных Штатов. До сих пор нет голосования в Конгрессе. Есть вероятность по крайней мере, что там снова будут принимать временный бюджет до марта. Наблюдаем за разговорами вокруг того, что поддержка Украины может снизиться. Связано ли это с тем, что НАТО как раз готовится к войне с Россией?

Война в корне изменилась. Война, которая происходила в 2022 и 2023 году, а также война, которая будет в 2024 году – это совсем другие технологические задачи.

Страны, которые на своих складах имеют те или иные вооружения – имейте в виду, что в современных условиях они очень быстро могут превратиться в металлолом. Если они как можно скорее передадут это оружие, которое есть у них в наличии, оно будет использовано по назначению.

Мир если и должен готовиться к войне, в частности НАТО, это уже совсем другие средства поражения, другая война. Это война уже роботизированных систем, и это война не тех средств поражения, которые были в 2022 и 2023 году.

В мире наша война все поменяла. К сожалению, как на полигоне, на территории нашей страны, мы быстро осознаем, какая будет война будущего. Мы можем точно дать не только советы, но и практические вещи для того, чтобы следующие войны не вели страны-террористы и страны демократического мира, потому что были вооружены современным вооружением. Такая экспертиза у нас по состоянию на сегодня точно есть.

Стало известно, что Канада предоставит гарантии безопасности для Украины. Документ уже на столе в Офисе Президента. Фактически, подготовка финального решения займет несколько недель. Как документ будет выглядеть, о чем там будет говориться?

Это очень важный документ. После Вильнюсского саммита было принято решение, что мы с каждой страной отдельно будем иметь такой договор. На прошлой неделе было подписание первого в истории такого документа с Великобританией – это огромная победа всего демократического мира.

Украина и Великобритания подписали историческое соглашение по безопасности во время визита Риши Сунака в Киев. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина может подписать соглашения с 30 странами.

Другие страны уже делают заявления, что они в ближайшее время закончат работы над этими документами, и они обязательно будут подписываться.

Это дополнительное понимание того, что никакого ослабления нашей поддержки в мире не будет. Если на территории Соединенных Штатов есть временные вещи, связанные с избирательным процессом, с внутренними процессами – это не значит, что нас кто-то будет оставлять без помощи.

Демократический мир будет нам помогать, потому что мы боремся за свободу, за демократию. До тех пор, пока Россия не станет цивилизованной страной, но это сложно себе представить, помощь нашей страны будет обязательной. Главное, чтобы мы сами себя не предали, чтобы мы продолжали бороться, отстаивать свою независимость.

В последнее время Российская Федерация ведет очень мощную кампанию, в частности это делают через представителей, которые еще имеют украинские паспорта, но сбежали за границу. Оттуда они воют, что все будет только под Россией, все соседи будут российскими вассалами. Не будет такого уже никогда после того, что наделала эта страна на нашей территории!