Чтобы в Киеве не радовались: в России скрывают потери среди экипажа на утопленном "Цезаре"

14 февраля утром украинские защитники потопили большой десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников". Значительная часть членов экипажа погибла.

Известно ли, сколько именно оккупантов пошло на дно вместе с БДК, поинтересовались в эфире телемарафона у представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, передает 24 Канал.

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Родственникам погибших затыкают рот

По словам Плетенчука, официально на борту потопленного судна находились 87 членов экипажа. Сейчас установить точное количество погибших и раненых трудно.

Можно лишь подтвердить, что после атаки на корабль тела – живые или мертвые – грузили на побережье в кареты скорой помощи и везли уже в медучреждения.

Плетенчук отметил, что враг пытается максимально скрыть информацию о потерях. Обычно она появляется в течение какого-то времени. Преимущественно, в некрологах.

Кроме того, военный добавил, что Москва затыкает рот даже родственникам погибших. Им запрещают в соцсетях постить подобную информацию.

Их мотивируют тем, чтобы мы не радовались,

– объяснил Плетенчук.

Напомним, что "Цезарь Куников" умирал дважды. Впервые он был уже поражен ракетой весной 2022 года в Бердянске. Тогда ему повезло "выжить", так же как и его "товарищу" – БДК "Новочеркасск". Впрочем, впоследствии оба судна получили то, на что заслуживали.

Первым окончательно уничтожили "Новочеркасск". Это произошло незадолго до Нового года. Корабль попал под атаку в Феодосии. Тогда оккупанты заявили о гибели только одного моряка. Однако им, несмотря на все усилия, так и не удалось скрыть правду о потерях. И во всем оказалась виновата пропагандистка с канала "Россия 1". Именно благодаря контролю над ее почтовым ящиком киберспециалистам из ЦНС удалось перехватить письмо главнокомандующего ВМФ Николая Евменова к мэру Новочеркасска Юрию Лысенко. В нем военный чиновник предлагает гражданскому служащему провести день траура в городе в связи с гибелью на борту одноименного корабля 74 моряков.

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