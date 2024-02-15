Чтобы в Киеве не радовались: в России скрывают потери среди экипажа на утопленном "Цезаре"
14 февраля утром украинские защитники потопили большой десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников". Значительная часть членов экипажа погибла.
Известно ли, сколько именно оккупантов пошло на дно вместе с БДК, поинтересовались в эфире телемарафона у представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, передает 24 Канал.
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Родственникам погибших затыкают рот
По словам Плетенчука, официально на борту потопленного судна находились 87 членов экипажа. Сейчас установить точное количество погибших и раненых трудно.
Можно лишь подтвердить, что после атаки на корабль тела – живые или мертвые – грузили на побережье в кареты скорой помощи и везли уже в медучреждения.
Плетенчук отметил, что враг пытается максимально скрыть информацию о потерях. Обычно она появляется в течение какого-то времени. Преимущественно, в некрологах.
Кроме того, военный добавил, что Москва затыкает рот даже родственникам погибших. Им запрещают в соцсетях постить подобную информацию.
Их мотивируют тем, чтобы мы не радовались,
– объяснил Плетенчук.
Напомним, что "Цезарь Куников" умирал дважды. Впервые он был уже поражен ракетой весной 2022 года в Бердянске. Тогда ему повезло "выжить", так же как и его "товарищу" – БДК "Новочеркасск". Впрочем, впоследствии оба судна получили то, на что заслуживали.
Первым окончательно уничтожили "Новочеркасск". Это произошло незадолго до Нового года. Корабль попал под атаку в Феодосии. Тогда оккупанты заявили о гибели только одного моряка. Однако им, несмотря на все усилия, так и не удалось скрыть правду о потерях. И во всем оказалась виновата пропагандистка с канала "Россия 1". Именно благодаря контролю над ее почтовым ящиком киберспециалистам из ЦНС удалось перехватить письмо главнокомандующего ВМФ Николая Евменова к мэру Новочеркасска Юрию Лысенко. В нем военный чиновник предлагает гражданскому служащему провести день траура в городе в связи с гибелью на борту одноименного корабля 74 моряков.
Уничтожение "Цезаря Куникова": что известно
- 14 февраля утром в Крыму прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что это 5 дронов ГУР Magura атаковали БДК "Цезарь Куников", который направлялся из Новороссийска в Севастополь.
- Видео, как взрывается и пылает корабль, попали в сеть. По словам Плетенчука, там было чему взорваться. Для реактивной системы залпового огня корабль уже нес 320 снарядов.
- Вероятно, это судно перевозило ракетное вооружение.
- "Цезарь Куников" был предназначен для высадки десанта. Однако действия украинской стороны сделали невозможным выполнение им и другими БДК этих функций. Поэтому он использовался оккупантами для перевозки грузов. Из-за "проблем" с Крымским мостом десантные корабли служили переправой и даже паромами для перевозки гражданских в свое время.
- После уничтожения "Цезаря Куникова" в России осталось только 5 таких БДК. Четыре уже уничтожены украинскими усилиями, а еще четыре – серьезно "травмированы".