Мы включаем креатив, – в ОК "Юг" рассказали, как уничтожается Черноморский флот России

В предыдущие несколько недель Украина нанесла серию мощных ударов по Черноморскому флоту России. В результате атаки уничтожены или существенно повреждены несколько вражеских кораблей, а также ликвидирован не один десяток офицеров.

Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Отметим, что после удара по штабу ЧФ России враг использует ракетоносители бессистемно и бессмысленно.

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Ослабленность Черноморского флота

Поражение любой единицы ЧФ – это мощная пощечина, тем более тем, кто хвастался своим флотом на фоне почти отсутствия флота у Украины. Наши военные нанесли мощный удар, в том числе и по руководящему составу. По данным Сил специальных операций, при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе был ликвидирован командующий ЧФ Виктор Соколов.

Это все элементы внутреннего разрушения, которое мы устраиваем постепенно,

– сказала спикер ОК "Юг".

Объективно следует понимать, что мощности Черноморского флота очень велики, отметила Гуменюк. А наличие у врага ракетоносителей, катеров с мощным ракетным вооружением – существенная сила, с которой еще предстоит сразиться.

"Именно поэтому мы включаем креатив, нестандартное мышление и максимально эффективные способы, такие как "Морские малыши", – подытожила представительница ОК "Юг".

В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что суммарно Украина вывела из строя не менее 5 вражеских кораблей Черноморского флота России. К счастью, у врага сейчас нет возможности пополнить запасы.

Какие методы используют ВСУ, чтобы уничтожить Черноморский флот: смотрите видео

Удары по российскому флоту