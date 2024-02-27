Собирал очень важную для врага информацию: Игнат сказал, как сбитие А-50 повлияет на действия россиян
С начала 2024 года украинские военные сбили два российских самолета А-50. Всего у России было до 10 таких самолетов. Нужно изучать, сколько из них исправны и эффективны.
После сбития двух А-50 оккупанты третьи сутки не применяют эти самолеты близко к территории Украины. Об этом 24 Каналу сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Смотрите также "Ножом по сердцу" авиации России: что известно о самолете А-50, уничтоженном над Азовским морем
"Надо изучать, сколько исправных, модернизированных. Думаю, на пальцах одной руки можно пересчитать. Точной информацией не владею. Поэтому враг после сбития двух самолетов А-50 уже третьи сутки не использует эти самолеты близко к территории Украины по крайней мере. Это Ростовская область и Азовское море. Именно там часто летал А-50 в сопровождении Ил-22", – рассказал он.
Насколько А-50 важен для врага
Юрий Игнат отметил, что А-50 – это воздушный радар. К самолету Ил-76 прикрепили сверху радар. Они используются для ведения радиолокационной разведки. Самолет поднимается с тем радаром и имеет возможность на глубину до 600 километров от места своего пребывания в воздухе сканировать территорию Украины и обнаруживать воздушные цели.
То есть он может обнаруживать самолеты, вертолеты, другие воздушные цели на территории нашего государства, а также фиксировать радиолокационные излучения наших станций. Поэтому эта информация, которую он собирал, очень важна для врага, для планирования и корректировки дальнейших атак,
– объяснил спикер.
Захватчики понимают, что приближаясь ближе, самолеты А-50 потенциально могут быть уничтожены. Враг будет оттягивать расстояние от линии боевого соприкосновения, чтобы не быть уничтоженными. Это уменьшит радиус его действия.
Сбитие А-50: последние новости
- Украинские военные над акваторией Азовского моря 23 февраля сбили второй российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В сбитом самолете А-50 находился экипаж из 10 россиян. В Главном управлении разведки сообщили, что все оккупанты на борту погибли. Среди погибших было пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант. Такая потеря довольно серьезная и может ослабить потенциал врага.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сбитие А-50 и других самолетов россиян – это результат союза Украины и партнеров. Лидер подчеркнул, что может дать только обобщенный комментарий относительно ликвидации А-50. По его словам, в случае, если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – ВСУ используют оружие от партнеров, а если по другим направлениям – только украинское.
- Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что сбитие А-50 – чрезвычайно болезненная потеря для врага, ведь самолет был "глазами" россиян. Такое поражение не пройдет для оккупантов бесследно. Сейчас фиксируют чрезвычайную активизацию вражеских БПЛА как элемент компенсации отсутствия мощного сбора информации, , который обеспечивал А-50.