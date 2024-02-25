"Мариуполь еще покажет": как сопротивление помогло в сбитии российского А-50

Главное управление разведки и Воздушные силы ВСУ осуществили спецоперацию, в результате которой 23 февраля "упал" вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Реализовать операцию Силам обороны помогли украинские партизаны во временно оккупированном Мариуполе.

Прежде всего сопротивление занималось мониторингом ситуации. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Месть мариупольцев

В ГУР МО сообщили, что операция по уничтожению российского А-50 планировалась около двух недель.

Сначала наши глаза видят пребывание самолета в определенном месте. Затем главное узнать, он там случайно появился, или это аэропорт базирования. Конечно, информация, которую удается раздобыть сопротивлению, затем поступает в Силы обороны, в частности спецслужб, а дальше они готовят соответствующие операции, чтобы такие А-50 больше никуда не летали,

– сказал Андрющенко.

По его словам, местного жителя Мариуполя, который следил за вражеской авиацией, удивило появление самолета А-50 на том же месте, где был самолет такого типа, который сбили 15 января. Россияне снова использовали тот же аэродром.

Сейчас известно, что россияне все же переместили самолеты на другие аэродромы, по которым, кстати, Украина ранее уже наносила удары. После этого оккупанты из-за страха их не использовали,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Два года назад во время осады россияне не дали мариупольцам спокойно эвакуироваться в Украину, и теперь российская авиация превращается в подводные лодки. Оккупанты депортировали, травили репрессиями местных, поэтому теперь получают бумеранг.

"Мы говорили, что месть и расплата неотвратимы. Они смеялись, но думаю, что сейчас уже не так смешно", – подчеркнул Андрющенко.

Эффект Чернобаевки

После ликвидации 15 января самолета А-50, новое воздушное судно появилось в аэропорту буквально через неделю. По мнению Андрющенко, повторное появление самолета связано с техническими особенностями, например, длиной взлетной полосы, возможностью базирования и тому подобное.

Мы на такое даже не надеялись. Это мне напомнило Чернобаевку. Такая же ситуация с А-50 и аэропортами,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

К тому же впоследствии к российскому А-50 присоединились два вражеских Ил-76, а потом еще несколько МИГов, но они не были там системно.

Андрющенко рассказал, что именно это российское судно координировало массированную атаку по Украине 7 февраля 2024 года, в результате которой погибли мирные украинцы. Когда по Украине пошли отбои воздушной тревоги, то человек нам сбросил фотографию как самолет садится после координации. Тогда стало понятно, что большой обстрел закончен.

"Будем надеяться, что после уничтожения двух А-50 россиянам будет по крайней мере труднее осуществлять координацию во время массированных обстрелов", – добавил советник городского головы Мариуполя.

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