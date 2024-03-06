Россияне взяли паузу: ожидать ли в ближайшее время массированных атак по Украине
Украинские силы наносят мощные удары по российской авиации. Особенно болезненной потерей для врага стала ликвидация 23 февраля ДРЛО А-50У. В течение последних дней россияне прекратили использовать эти самолеты.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что в целом на фронте снизилась интенсивность ударов врага. Также некоторое время противник не наносил массированных ударов по территории Украины.
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Уменьшилась эффективность ударов
Враг, к сожалению, продолжает применять КАБы (управляемые авиабомбы). В то же время украинские Воздушные силы прилагают невероятные усилия и получают результат, сбивая большое количество российских самолетов.
Однако у врага еще есть способности, в частности запускать КАБы. На сегодня это действительно угроза линии боевого соприкосновения, там где, россияне их используют, нанося удары по позициям украинских войск,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Однако в последнее время уменьшилась эффективность ударов управляемыми авиабомбами. Это связано с тем, что вражескую авиацию отгоняют наши средства ПВО и россияне боятся подлетать ближе.
В то же время сейчас отсутствуют удары российской стратегической авиации. Эта пауза в частности могла быть связана с самолетом А-50, который был сбит украинскими силами. Врагу стало труднее мониторить и разведывать цели.
Однако это не является препятствием для того, чтобы Россия наносила удары стратегической авиацией. Эта пауза дает основания для предположения, что вскоре россияне попытаются воспользоваться возможностью и нанесут масштабные удары по территории Украины,
– отметил Мусиенко.
В общем кроме "Шахедов", С-300, которыми били по Харькову, Константиновке, по прифронтовым территориям, враг уменьшил интенсивность своих ударов. Даже баллистическими ракетами, кроме С-300, "Искандерами" и северокорейскими ракетами.
"Они не применяют А-50, а используют разведывательные самолеты Су-24 для того, чтобы летать вдоль границ с Украиной. Это уменьшает их возможности и способности", – объяснил Александр Мусиенко.
Потеря россиянами самолета А-50: какие последствия
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что после ликвидации А-50 23 февраля, новые ДРЛО не выходят на дежурство уже более недели над Азовским морем и в Ростовской области. Однако рано или поздно россиянам придется их использовать.
- В то же время в России собираются возобновить производство А-50. Причина не только в том, что украинские силы ликвидировали два этих самолета. Россияне также собираются экспортировать эти борта за границу.
- Ранее начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отмечала, что у россиян еще остались самолеты А-50. Однако они имеют проблемы с личным составом и с укомплектованием этих бортов. Напомним, что вместе с А-50 23 февраля было ликвидировано 10 членов его экипажа.