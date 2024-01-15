Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что уничтожение самолета А-50 будет иметь последствия для российских офицеров. Очевидно, что будут определенные кадровые решения.

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Какие будут последствия для оккупантов

Как отметил Фейгин, Россия уже понесла значительные потери на фронте. После уничтожения действительно важных военных целей регулярно были определенные кадровые изменения. Но вряд ли это затронет высшее руководство оккупантов вроде министра обороны России Сергея Шойгу.

Всегда были кадровые изменения, когда случались значительные для них потери. К примеру, когда Черноморский флот терял корабли: крейсер "Москва", десантные корабли, подлодки и т.д. Наверное, кого-нибудь снимут. Но не думаю, что это дойдет до Шойгу, Герасимова. Будут разбираться,

– заметил Фейгин.

На самом деле, в последние месяцы было много болезненных потерь для оккупантов. В частности, когда в ночь на 26 декабря в Феодосии полностью уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск".

Конечно, всех они не уволят. У них есть дефицит офицеров и руководителей. Могут быть определенные кадровые решения. Но они не будут трогать офицеров высокого уровня,

– подчеркнул Фейгин.

Уничтожение самолета А-50: коротко